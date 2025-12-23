Valor oficial del salario mínimo en Colombia para 2026, ¿cuándo revelan la cifra?

Colombia cierra el año con una expectativa clara: conocer el valor oficial del salario mínimo que regirá en 2026. A la fecha de hoy, 23 de diciembre, la cifra aún no ha sido decretada y la atención está puesta en un anuncio presidencial que se espera para esta noche, el cual pondría fin a varios días de especulación y seguimiento constante por parte de trabajadores, empresas y sectores económicos.

El proceso de concertación no logró un acuerdo entre las partes, por lo que el escenario más probable es que el aumento sea definido por decreto. Esta situación ha intensificado la búsqueda de información de último momento, especialmente sobre cuál será el incremento final y cómo quedará el ingreso mensual a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que entraría en vigencia el nuevo salario mínimo legal vigente.

Durante los últimos días, distintas proyecciones han circulado con fuerza. Voceros del Gobierno y analistas han coincidido en que el ajuste estaría por encima de los incrementos recientes, impulsado por factores como la inflación, el costo de vida y la intención de fortalecer el poder adquisitivo. Aunque no existe una cifra confirmada, el consenso apunta a un aumento de doble dígito, lo que ha elevado la expectativa entre los trabajadores formales del país.

Otro de los temas más consultados es el ingreso total que recibirían los empleados al sumar el auxilio de transporte. Este componente, que también se ajusta cada año, juega un papel clave para millones de personas que devengan el salario mínimo. Por eso, más allá del valor base, muchos están atentos a cómo quedaría el monto completo que llegará al bolsillo desde enero, especialmente en un contexto de gastos habituales de inicio de año.

Salario mínimo 2026: ¿cuánto quedaría el sueldo si Petro lo define? /Foto: AFP / IA

El porcentaje de aumento también ha sido protagonista en la conversación pública. Mientras algunos sectores esperaban una concertación, el panorama actual apunta a una decisión directa del Ejecutivo. En ese escenario, el debate se ha centrado en si el incremento superará ciertos umbrales que han sido mencionados por funcionarios del Gobierno en semanas recientes. Esta definición no solo impacta a los trabajadores, sino también a las empresas que deben ajustar sus nóminas y proyecciones financieras para 2026.

El impacto del salario mínimo va mucho más allá del pago mensual. Con su actualización, también se modifican múltiples valores indexados al SMMLV, como tarifas, multas, aportes y servicios que se calculan con base en este indicador. Por eso, una vez se haga oficial el decreto, se espera que diferentes sectores comiencen a ajustar tablas y costos que dependen directamente de esta referencia.



¿Cuál sería el valor del salario mínimo en Colombia para 2026?

Sin que exista todavía un decreto oficial, los cálculos que se han venido mencionando apuntan a que el salario mínimo para 2026 podría ubicarse alrededor de $1.594.320 pesos como valor base. Al sumar el auxilio de transporte, que también tendría un ajuste para el próximo año, el ingreso total mensual de un trabajador que devenga el mínimo podría rondar los $1.800.000 pesos.

Esta cifra es aproximada y hace parte de las proyecciones que se han analizado mientras se espera el anuncio presidencial que confirmará el monto exacto que empezará a regir desde el 1 de enero de 2026.