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La Kalle  / Entretenimiento  / Premios Óscar 2026: en estás plataformas puedes ver las películas nominadas

Premios Óscar 2026: en estás plataformas puedes ver las películas nominadas

La carrera por los Óscar 2026 ya está en marcha y los cinéfilos quieren llegar listos a la gala; conoce la lista de películas nominadas y dónde verlas desde la comodidad de tu casa.

Plataformas para ver las películas nominadas a los Óscar 2026
Películas nominadas al Óscar 2026; imagen de referencia
Foto: tomada de IMAX generada por Gemini IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

La temporada de premios del cine está en su punto más alto y los fanáticos ya se preparan para la ceremonia de los Premios Óscar 2026 , que reconocerá a las mejores producciones del último año.

Como ocurre cada temporada, una de las preguntas más comunes entre los espectadores es dónde ver las películas nominadas antes de la gala.

Puedes leer: Ya se conocen los nominados a los Óscar 2026: hay un colombiano en la lista

Gracias al auge de las plataformas digitales, hoy resulta más sencillo ponerse al día con los títulos que compiten por la estatuilla dorada. Algunas producciones ya forman parte del catálogo de servicios de streaming, mientras que otras se encuentran disponibles para alquiler o compra digital en plataformas especializadas.

La edición de este año ha generado especial expectativa, ya que varias películas han acumulado numerosas nominaciones y se perfilan como favoritas de la crítica. Entre ellas destacan producciones de gran presupuesto, dramas internacionales, documentales y cintas animadas que han llamado la atención del público.

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¿Dónde ver las películas nominadas al Óscar 2026?

A continuación, una guía con algunas de las películas nominadas al Óscar 2026 y las plataformas donde se pueden ver actualmente:

Disponibles en plataformas de streaming

  • Sinners (Pecadores) – Disponible en HBO Max.
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra) – Disponible en HBO Max.
  • Weapons (Armas) – Disponible en HBO Max.
  • The Alabama Solution (La solución de Alabama) – Disponible en HBO Max.
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud (Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud) – Disponible en HBO Max.
  • The Devil Is Busy (El diablo está ocupado) – Disponible en HBO Max.
  • Elio – Disponible en Disney+.
  • The Ugly Stepsister (La hermanastra fea) – Disponible en MUBI en Latinoamérica y en Hulu en Estados Unidos.
  • Frankenstein - Disponible en Netflix
  • KPop Demon Hunters - Disponible en Netflix

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Películas disponibles para alquilar o comprar en plataformas digitales

Estas producciones pueden verse mediante renta o compra en servicios como Google Play, iTunes o Amazon:

  • Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Bugonia
  • Blue Moon (Luna azul)
  • It Was Just an Accident (Solo fue un accidente)
  • If I Had Legs I’d Kick You (Si tuviera piernas te patearía)
  • Song Sung Blue
  • Diane Warren: Relentless (Diane Warren: imparable)
  • The Smashing Machine (La máquina demoledora)
  • Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Renacer)
  • Little Amélie or the Character of Rain (La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia)

Puedes leer: Él es Juan Arredondo, el único colombiano nominado a los Premios Óscar 2026

Nominadas que aún no están disponibles en streaming

Algunas de las películas más comentadas de la temporada todavía no tienen lanzamiento digital confirmado o continúan en cartelera:

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  • Marty Supreme
  • Hamnet
  • The Secret Agent (El agente secreto)
  • Avatar: Fire and Ash (Avatar: fuego y cenizas)
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab)
  • Viva Verdi!
  • National Treasure
  • Arco
  • Zootopia 2 (Zootopia 2)
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