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La Kalle  / Entretenimiento  / Él es Juan Arredondo, el único colombiano nominado a los Premios Óscar 2026

Él es Juan Arredondo, el único colombiano nominado a los Premios Óscar 2026

El próximo 15 de marzo, el fotógrafo documentalista participará en la gala más importante de Hollywood por un proyecto sobre la guerra de Ucrania.

Juan Arredondo, es el único colombiano nominado a los Premios Óscar
Él es Juan Arredondo, el único colombiano nominado a los Premios Óscar 2026
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

La edición 98 de los Premios Óscar se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, escenario que reunirá a los actores, productores y directores más influyentes del mundo. Allí, el colombiano Juan Arredondo está nominado en la categoría de Mejor Cortometraje Documental con su proyecto Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud.

Dicha cinta muestra al periodista estadounidense Brent Renaud , quien falleció el 13 de marzo de 2022 mientras cubría la guerra en Ucrania, y como después, su hermano y colaborador de toda la vida, Craig Renaud, llevó el cuerpo de Brent y sus últimas grabaciones a su estado natal de Arkansas.

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A medida que se desarrolla este viaje, el documental repasa los años que los hermanos se dedicaron a cubrir eventos peligrosos alrededor del mundo, mostrando los peligros que hay para el periodismo al cubrir zonas de conflicto.

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¿Quién es Juan Arredondo?

Juan Arredondo concedió una entrevista para ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión el pasado 8 de marzo, en donde habló sobre su motivación para ir al exterior y arriesgar su vida al capturar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. De igual forma, explicó que sus padres son colombianos, pero ambos se conocieron en Estados Unidos.

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Por otro lado, explicó que pese a que estudió química y tenía una prometedora carrera en la industria farmacéutica, halló en la fotografía su camino en la vida. Y porqué tomó la decisión de seguir su pasión.

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De igual forma, explicó que durante una crisis personal decidió comprar una cámara profesional. Admitió que esto arrancó como un pasatiempo, se convirtió en un asunto más serio, al puto que llegó a crear su propio portafolio de trabajo. Luego, volvió a Colombia y trabajó en medios como National Geographic.

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Juan Arredondo admitió en la entrevista que todo cambió cuando recibió una beca para estudiar en Harvard y fue allí donde conoció a Brent Renaud y su amistad se fortaleció cuando compartieron el deseo de ir a Ucrania.

"Si se invierten esos papeles, como nos sentamos, yo no estaría acá, entonces a uno como que le pesa mucho esas decisiones", mencionó en el programa, refiriéndose al hecho de que su colega se sentó en la parte delantera del vehículo y él optó por quedarse en la zona trasera.

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