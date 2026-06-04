¿Se cancela el Mundial? El Profesor Salomón lanza un mensaje al respecto

Para el programa "Cada Loco Con Su Tema" de La Kalle, el reconocido guía espiritual y experto en energías, el Profesor Salomón, despejó las dudas que circulan en redes sociales sobre una posible cancelación del máximo evento del fútbol como es el Mundial y también comentó lo que podría pasar después de este.

Inicialmente, ante los rumores de una supuesta suspensión del torneo por nuevas crisis sanitarias, Salomón fue tajante al asegurar que el evento seguirá su curso, pero sí advirtió que puede haber una sombra de incertidumbre. "No se va a cancelar, pero sí va a salir de ahí algo fuerte para el mundo", afirmó.

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Según el experto, el Mundial es solo una pieza dentro de un tablero mucho más grande gestionado. "Las élites están manejando... la agenda hasta el año 2030", explicó, señalando que actualmente nos encontramos en un punto de inflexión donde las decisiones pueden marcar el rumbo en los próximos años.



La preocupación real del Profesor Salomón no reside en la competencia deportiva, sino en el periodo posterior al pitazo final. Advirtió que la calma es aparente y que el mundo debe estar alerta ante los cambios que vendrán. "Después de eso van a venir cosas muy fuertes y tenemos que tener mucho cuidado", enfatizó.

¿Qué dijo el Profesor Salomón sobre el futuro después del Mundial?

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Durante la conversación, el Profesor Salomón mencionó que estas predicciones están ligadas a lo que él denomina la Era de Acuario, una etapa que, según el esoterismo, se caracteriza por la revelación de secretos y la caída de máscaras, siendo un tiempo que se extenderá hasta el año 2030.

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Sumado a esto mencionó que este es un periodo en el que "se abren cosas tapadas" y se descubren verdades que han estado ocultas por décadas, afectando a reyes, artistas y líderes políticos. Al punto que destacó que "Se va a revelar algo... porque nosotros no estamos solos".

Asimismo, se refirió a la salud global, donde descarto que volvamos a vivir un encierro total como el de 2020, advirtió sobre la aparición de nuevos desafíos biológicos. "No creo que las personas se vuelvan a encerrar... pero sí vamos a tener conflictos con virus... virus creados en laboratorios", advirtió

Ante este panorama que calificó como confuso, especialmente por el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y la desinformación "la IA... nos dice muchas mentiras... estamos confundidos", el Profesor Salomón cerró con un consejo para todos los oyentes de La Kalle.

Finalmente, dio su recomendación principal para enfrentar lo que viene después del Mundial es la "mucha oración para entender los mensajes" y mantener la paz mental.