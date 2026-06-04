Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
FESTIVOS EN JUNIO
CAUSA DE MUERTE: MÍA CATALEYA
PAGOS PROSPERIDAD SOCIAL
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / ¿Se cancela el Mundial? El Profesor Salomón lanza un mensaje al respecto

¿Se cancela el Mundial? El Profesor Salomón lanza un mensaje al respecto

El guía espiritual habló en Cada Loco con su Tema y dio su opinión sobre las especulaciones que apuntan a una posible cancelación del Mundial.

Profesor Salomón habla sobre el futuro del Mundial
¿Se cancela el Mundial? El Profesor Salomón lanza un mensaje al respecto
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La KALLE
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Para el programa "Cada Loco Con Su Tema" de La Kalle, el reconocido guía espiritual y experto en energías, el Profesor Salomón, despejó las dudas que circulan en redes sociales sobre una posible cancelación del máximo evento del fútbol como es el Mundial y también comentó lo que podría pasar después de este.

Inicialmente, ante los rumores de una supuesta suspensión del torneo por nuevas crisis sanitarias, Salomón fue tajante al asegurar que el evento seguirá su curso, pero sí advirtió que puede haber una sombra de incertidumbre. "No se va a cancelar, pero sí va a salir de ahí algo fuerte para el mundo", afirmó.

Puedes leer: Profesor Salomón habla de resultados en segunda vuelta para presidente: “Por una nariz”

Según el experto, el Mundial es solo una pieza dentro de un tablero mucho más grande gestionado. "Las élites están manejando... la agenda hasta el año 2030", explicó, señalando que actualmente nos encontramos en un punto de inflexión donde las decisiones pueden marcar el rumbo en los próximos años.

Te puede interesar

Mhoni Vidente predice el papel de Colombia en el Mundial
Virales

Mhoni Vidente lanza inesperada predicción sobre Colombia en el Mundial: ¿campeones?

Mhoni Vidente menciona quién ganará la segunda vuelta
Virales

Mhoni Vidente echa las cartas y cuenta quién ganará en segunda vuelta: “13.7 millones de votos”

La preocupación real del Profesor Salomón no reside en la competencia deportiva, sino en el periodo posterior al pitazo final. Advirtió que la calma es aparente y que el mundo debe estar alerta ante los cambios que vendrán. "Después de eso van a venir cosas muy fuertes y tenemos que tener mucho cuidado", enfatizó.

¿Qué dijo el Profesor Salomón sobre el futuro después del Mundial?

Publicidad

Durante la conversación, el Profesor Salomón mencionó que estas predicciones están ligadas a lo que él denomina la Era de Acuario, una etapa que, según el esoterismo, se caracteriza por la revelación de secretos y la caída de máscaras, siendo un tiempo que se extenderá hasta el año 2030.

Puedes leer: Angeóloga anuncia mal augurio para Mundial 2026; ¿se cancela?

Publicidad

Sumado a esto mencionó que este es un periodo en el que "se abren cosas tapadas" y se descubren verdades que han estado ocultas por décadas, afectando a reyes, artistas y líderes políticos. Al punto que destacó que "Se va a revelar algo... porque nosotros no estamos solos".

Te puede interesar

Angeóloga predice fecha en la que estallaría la Tercera Guerra Mundial este año
Virales

Angeóloga predice fecha en la que estallaría la Tercera Guerra Mundial este año

La ola BLu
Farándula

La Ola Blu se toma el lado divertido del Mundial; así puedes hacer parte de nosotros

Asimismo, se refirió a la salud global, donde descarto que volvamos a vivir un encierro total como el de 2020, advirtió sobre la aparición de nuevos desafíos biológicos. "No creo que las personas se vuelvan a encerrar... pero sí vamos a tener conflictos con virus... virus creados en laboratorios", advirtió

Ante este panorama que calificó como confuso, especialmente por el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y la desinformación "la IA... nos dice muchas mentiras... estamos confundidos", el Profesor Salomón cerró con un consejo para todos los oyentes de La Kalle.

Finalmente, dio su recomendación principal para enfrentar lo que viene después del Mundial es la "mucha oración para entender los mensajes" y mantener la paz mental.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Profesor Salomón

Mundial 2026

Fútbol