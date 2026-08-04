Pipe Peláez conmueve con emotivo mensaje tras perder a miembro de su familia

Pipe Peláez conmovió a sus seguidores al anunciar la muerte de Guardián, el perro que hizo parte de su familia durante 14 años. El cantante vallenato compartió un emotivo mensaje de despedida acompañado por un video que adquiere un significado especial, al convertirse en uno de los últimos recuerdos que conservó junto a su fiel compañero.

La publicación rápidamente despertó cientos de reacciones entre sus seguidores, quienes lamentaron la pérdida del canino y enviaron mensajes de apoyo al artista. Para muchos, Guardián no solo fue la mascota del intérprete, sino un integrante más de su hogar que acompañó diferentes etapas de su vida familiar.

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¿Qué dijo Pipe Peláez tras la muerte de Guardián?

A través de sus redes sociales, el cantante confirmó que Guardián falleció el 1 de agosto, después de afrontar un deterioro progresivo en su estado de salud. En el mensaje recordó el esfuerzo de su familia por brindarle tranquilidad durante sus últimos días y agradeció el amor que recibió durante más de una década.

"14 años maravillosos a nuestro lado... Ayer partiste de este mundo mi amado Guardián. Te fuiste apagando poco a poco, tratamos de darte siempre el mayor bienestar posible, ese que nunca alcanzaría la vida para compensar todo el amor que nos entregaste", escribió Pipe Peláez en la publicación.

El homenaje estuvo acompañado por un video grabado tiempo atrás, en el que Guardián aparece descansando tranquilamente dentro de la casa mientras el cantante lo observa y le habla con cariño. Durante la grabación, el artista describe con orgullo la etapa que atravesaba su compañero y la define como "una vejez elegante".

Mientras el perro permanece acostado disfrutando de una siesta, Pipe Peláez comenta entre risas: "Miren ese caché. Qué tipito, Dios mío. Sí, sí quiero yo llegar a viejo. Miren ese perfil", dejando ver la admiración que sentía por el animal incluso en sus últimos años de vida.

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En otro momento del video, Guardián mueve lentamente la cola mientras continúa descansando. Al notar ese gesto, el intérprete expresa una frase que un cobra un significado especial para quienes siguieron la historia: "Ve su colita vacilando. Significa que aquí estoy, papá, que yo aquí sigo", dice mientras continúa grabándolo.

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Los últimos segundos muestran la llegada de otra perrita que intenta acercarse a Guardián mientras él permanece acostado. Entre bromas, Pipe Peláez comenta: "No joda, esta mujer no te deja quieto, Guardián", y concluye sonriendo: "Él la mira con cara de regaño", una escena espontánea que terminó siendo uno de los recuerdos más emotivos de su compañero.

¿Quién era Guardián, el perro que acompañó a Pipe Peláez?

Durante 14 años, Guardián acompañó la vida personal del cantante y compartió el crecimiento de su familia. Pipe Peláez habló de él en diferentes oportunidades, resaltando la fidelidad, la tranquilidad y el cariño que siempre demostraba dentro del hogar, cualidades que quedaron reflejadas en el mensaje de despedida.

El artista cerró su publicación con una frase que resume el vínculo que construyó junto a su mascota durante más de una década. "Dudo que tu huella pueda olvidarse, te amaremos por siempre mi viejito lindo", escribió, dejando claro que Guardián ocupará un lugar permanente en la memoria de su familia.

La despedida también generó una ola de solidaridad entre sus seguidores. "Ese sí es el amor más grande del planeta", "Pipe, duele mucho perder a un amigo tan fiel después de 14 años", comentaron en redes.

Otra persona agregó: "Guardián tuvo la suerte de tenerlos a ustedes como sus dueños", mientras decenas de mensajes coincidieron en que despedir a una mascota es uno de los momentos más difíciles para cualquier familia.

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