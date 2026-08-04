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Mhoni Vidente lanza impactante predicción para agosto: “Nunca se había visto”

La reconocida pitonisa analizó una situación que se ha venido presentando en distintas partes del mundo y explicó qué podría ocurrir durante agosto.

La astróloga Mhoni Vidente con cabello largo rubio, capul y un collar con dije de cruz
La afamada astróloga Mhoni Vidente compartió impactantes predicciones sobre el clima extremo y el panorama político
Foto: pantallazo de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Mhoni Vidente, radicada en México, compartió sus más recientes predicciones para agosto de 2026, centradas en dos temas principales, posibles transformaciones climáticas y el panorama político en Estados Unidos.

Según la lectura de sus cartas, el octavo mes del año estaría marcado por fenómenos meteorológicos que calificó como situaciones que "nunca se habían visto".

Puedes leer:La era de los milagros: Mhoni Vidente revela el horóscopo de agosto para cada signo

De acuerdo con sus declaraciones, agosto estará caracterizado por intensas olas de calor que afectarían diferentes regiones del hemisferio norte. La astróloga aseguró que Estados Unidos, México y Europa serían algunas de las zonas más impactadas, en coincidencia con la temporada de la canícula.

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"Definitivamente va a ser un mes fuerte en cuestiones de calor. La temporada de la canícula en México, Estados Unidos y Europa va a ser agobiante. Habrá 48 grados, 50 y lo que nunca se había visto, se va a empezar a ver", afirmó en su transmisión.

Según Mhoni Vidente, estas condiciones representarían un aumento significativo de las temperaturas y darían paso a fenómenos climáticos inusuales.

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¿Qué más dijo Mhoni Vidente sobre Estados Unidos?

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Además del calor extremo, la astróloga advirtió sobre cambios bruscos de temperatura en lapsos muy cortos. Según explicó, podrían presentarse tormentas de granizo de gran intensidad y descensos térmicos repentinos.

"En menos de 24 horas, podría pasar de hacer una gran temperatura de calor a sentirse prácticamente como si se estuviera en cero grados. Lo que nunca se había visto en el mes de agosto, se empezará a ver. Así que el clima será detonante", afirmó la pitonisa.

Puedes leer: Mhoni Vidente habla del futuro de Venezuela tras los sismos: “Hicieron una brujería”

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Por otra parte, Mhoni Vidente también se refirió al panorama político de Estados Unidos, centrando su análisis en el presidente Donald Trump.

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Durante su lectura, aseguró que el mandatario mantendría una posición sólida y descartó que, según sus predicciones, fuera a perder influencia política en el corto plazo."Si tú estás esperando que Donald Trump pierda en noviembre, estás muy equivocado y esperando cosas en vano".

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Finalmente, la astróloga afirmó que Trump contaría con el respaldo de figuras influyentes de los ámbitos político y empresarial, entre ellas Marco Rubio y Elon Musk, lo que, según su interpretación, fortalecería su estrategia y su permanencia en el escenario político.

"Definitivamente, Donald Trump trae todavía más estrategias debajo de la manga junto con grandes personajes que le están ayudando, como Marco Rubio y Elon Musk, que se le volvió a juntar", puntualizó.

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