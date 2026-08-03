Marc Cucurella sorprende con cambio de look tras el Mundial 2026; adiós a los rizos

Marc Cucurella volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no por una jugada dentro del campo.

El lateral izquierdo de la Selección de España sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de imagen que transformó uno de los rasgos más reconocibles de su apariencia: su abundante cabello rizado.

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El futbolista, que durante el Mundial de fútbol 2026 llamó la atención por mantener su característica melena en cada partido, apareció con un estilo completamente diferente que rápidamente comenzó a viralizarse.

Las imágenes compartidas por un estilista profesional despertaron miles de reacciones entre aficionados que durante años identificaron a Cucurella por su llamativo cabello.

Aunque se trata de un cambio temporal, el nuevo look modificó de forma notable su imagen y volvió a poner al jugador español entre las principales tendencias en redes sociales.

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¿Por qué el cabello de Marc Cucurella fue uno de los protagonistas del Mundial 2026?

Durante la Copa del Mundo, Marc Cucurella no solo destacó por su rendimiento con España. Su abundante melena rizada también captó la atención de aficionados y comentaristas alrededor del mundo.

A diferencia de otros futbolistas que optan por recoger el cabello durante los partidos, Cucurella decidió mantenerlo completamente suelto en cada compromiso del torneo. Esa imagen se convirtió en una de las más representativas del campeonato y generó cientos de comentarios en redes sociales.

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Su estilo incluso dio pie a bromas y memes entre los aficionados, quienes destacaban que su cabello era tan llamativo como su desempeño deportivo.

Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando Google incorporó una animación especial para el jugador.

Al escribir el nombre de Marc Cucurella en el buscador, aparecía un simpático gato con una abundante melena rizada, un guiño que rápidamente fue compartido por miles de usuarios y que terminó aumentando aún más la popularidad del futbolista.

Además, durante varios partidos, algunos seguidores comentaban que mantener el cabello suelto podía convertirse en una desventaja, ya que otros jugadores podían sujetarlo accidentalmente en medio de las disputas por el balón. Aun así, Cucurella nunca modificó su estilo durante el campeonato.

Así luce ahora Marc Cucurella

Después del Mundial, el futbolista español decidió sorprender a sus seguidores con un cambio completamente diferente.

En un video que comenzó a circular en redes sociales, un estilista profesional mostró el resultado del nuevo look del defensor español, quien dejó atrás temporalmente su tradicional melena para adoptar un estilo basado en varias trenzas delgadas.

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El cambio transformó notablemente su apariencia.

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Ahora, Marc Cucurella luce el cabello completamente recogido mediante varias trenzas que caen a ambos lados del rostro, conservando el largo de su cabello, pero ofreciendo una imagen distinta a la que millones de aficionados estaban acostumbrados a ver tanto en la Selección de España como en sus demás apariciones públicas.

Aunque el futbolista mantiene su esencia, el nuevo peinado hizo que muchos seguidores aseguraran que tardaron algunos segundos en reconocerlo cuando apareció en el video.