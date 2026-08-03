Dinero extra que podrías estar perdiendo: paso a paso para cobrar subsidio monetario

Si eres un trabajador formal en Colombia, es muy probable que estés afiliado a una caja de compensación familiar. Sin embargo, lo que muchos olvidan es que estas entidades no solo ofrecen descuentos en recreación o salud, sino que entregan un subsidio monetario mensual en efectivo que puede ser un salvavidas para tu economía familiar.

Este beneficio no es un regalo opcional de las empresas; se trata de una prestación social obligatoria establecida por la ley colombiana para apoyar a los trabajadores de menores ingresos que tienen cargas familiares.

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¿Quiénes tienen derecho al subsidio monetario en Colombia?

Para acceder a esta cuota monetaria, la Superintendencia de Subsidio Familiar establece tres condiciones fundamentales que debes cumplir:



Tus ingresos: Debes tener una remuneración mensual inferior a cuatro salarios mínimos. Además, si sumas tus ingresos con los de tu cónyuge o compañero(a), el total no debe superar los seis salarios mínimos. Tiempo laborado: Tienes que trabajar al menos 96 horas al mes. Personas a cargo: Debes tener beneficiarios que te den el derecho al subsidio, tales como:

Hijos menores de 18 años ( si tienen más de 12 años, deben demostrar que están estudiando).

si tienen más de 12 años, deben demostrar que están estudiando). Hermanos menores de 18 años , huérfanos de padres, que dependan de ti.

, huérfanos de padres, que dependan de ti. Padres mayores de 60 años que no tengan pensión, renta ni salario.

que no tengan pensión, renta ni salario. Hijos, hermanos o padres con discapacidad que les impida trabajar, sin importar su edad.

Es importante que sepas que este apoyo se financia con el aporte del 4 % de la nómina que hacen las empresas y su objetivo es redistribuir recursos de manera solidaria para aliviar tu carga económica.

¿Cuánto pagan Compensar, Cafam y Colsubsidio por el subsidio familiar?

El valor del subsidio no es el mismo en todas las cajas, ya que depende de la entidad y del perfil del beneficiario. Aquí te detallo los montos para este año:

Compensar: Entrega una cuota mensual de $73.100 por cada beneficiario. Un dato curioso es que en 2025 esta caja giró más de 437 mil millones de pesos, pero miles de personas no reclamaron su dinero, perdiendo recursos valiosos por desconocimiento.

Entrega una cuota mensual de $73.100 por cada beneficiario. Un dato curioso es que en 2025 esta caja giró más de 437 mil millones de pesos, pero miles de personas no reclamaron su dinero, perdiendo recursos valiosos por desconocimiento. Colsubsidio y Cafam: Ambas manejan tarifas similares. Pagan $73.100 por beneficiario general, pero el monto sube a $146.200 si la persona a cargo tiene alguna discapacidad. Si trabajas en el sector agropecuario, el valor es de $84.065, y si es un beneficiario con discapacidad en este mismo sector, sube a $168.130.

Ambas manejan tarifas similares. Pagan $73.100 por beneficiario general, pero el monto sube a $146.200 si la persona a cargo tiene alguna discapacidad. Si trabajas en el sector agropecuario, el valor es de $84.065, y si es un beneficiario con discapacidad en este mismo sector, sube a $168.130. Comfama: El subsidio para la zona urbana es de $73.200, para el sector agropecuario es de $84.200 y para personas con discapacidad alcanza los $146.400.

El subsidio para la zona urbana es de $73.200, para el sector agropecuario es de $84.200 y para personas con discapacidad alcanza los $146.400. Cajacopi: Esta caja entrega el dinero mediante una tarjeta recargable con montos de $58.200 general, $116.400 por discapacidad y $66.930 para el sector agropecuario.

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¿Cómo saber en qué caja estás y cómo solicitar el dinero?

Si no estás seguro de a qué caja de compensación perteneces, puedes consultarlo fácilmente con tu número de cédula en el sistema RUAF (SISPRO).

Solo debes ingresar a su página oficial, ir a "Consulta ciudadano", digitar tus datos y el sistema te mostrará tu afiliación actual en tiempo real.

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Una vez identifiques tu caja, el proceso para recibir el subsidio suele seguir estos pasos:

Realiza la afiliación en línea de tus beneficiarios a través del portal web de tu caja. Valida que cumplan los requisitos de ley y reúne los documentos necesarios (registros civiles, certificados de estudio o discapacidad, etc.). Si estás en Compensar, por ejemplo, debes solicitar el subsidio en la opción de "Transacciones en línea" y activar tu tarjeta para empezar a usar el dinero.

Recuerda que este dinero es flexible. Puedes usarlo para cubrir necesidades básicas o, como sugieren expertos de Compensar, aprovecharlo para pagar servicios de recreación, deporte y salud con tarifas preferenciales dentro de la misma caja.