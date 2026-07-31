Así funciona subsidio de mejoramiento de vivienda en Medellín: entregan más de 30 millones

Si te encuentras en Medellín, debes saber que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) es la entidad encargada de gestionar soluciones habitacionales y administrar los subsidios para que puedas remodelar tu inmueble.

Este auxilio económico es un aporte que se entrega a familias de zonas urbanas y rurales con el fin de restaurar áreas clave de la vivienda. Para el año 2026, los montos han sido actualizados y se dividen según el tipo de intervención que tu casa necesite.

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¿Cuáles son los tipos de subsidios de mejoramiento de vivienda en Medellín y cuánto dinero entregan?

El programa se divide en dos líneas de acción principales, dependiendo de la urgencia y el tipo de obra que se deba realizar en tu hogar:



Mejoramiento estructural: Esta opción está diseñada para realizar intervenciones básicas pero esenciales. Si tu casa necesita refuerzo o reparación de cimientos, muros o cubiertas, esta es la línea a la que debes apuntar. Para el 2026, este subsidio otorga 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo que equivale a un total de $31.516.290. Mejoramiento saludable: Si lo que buscas es mejorar las condiciones de higiene y comodidad interna, esta alternativa se enfoca en obras menores pero de gran impacto. Cubre desde la instalación o mantenimiento de baños, cocinas, lavaderos y redes eléctricas o hidráulicas, hasta el cambio de pisos en tierra, enchapes y pintura. En este caso, el Isvimed asigna 15 SMMLV, correspondientes a $26.263.575.

¿Qué requisitos debo cumplir para aplicar al subsidio de Isvimed en 2026?

Para acceder a estos recursos, tú y tu hogar deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente para asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan: