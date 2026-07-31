Así funciona subsidio de mejoramiento de vivienda en Medellín: entregan más de 30 millones

Si te encuentras en Medellín, debes saber que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) es la entidad encargada de gestionar soluciones habitacionales y administrar los subsidios para que puedas remodelar tu inmueble.
Este auxilio económico es un aporte que se entrega a familias de zonas urbanas y rurales con el fin de restaurar áreas clave de la vivienda. Para el año 2026, los montos han sido actualizados y se dividen según el tipo de intervención que tu casa necesite.
Puedes leer: Petro anuncia pago de $500 mil de Prosperidad Social; revisa si tu cédula está en lista
¿Cuáles son los tipos de subsidios de mejoramiento de vivienda en Medellín y cuánto dinero entregan?
El programa se divide en dos líneas de acción principales, dependiendo de la urgencia y el tipo de obra que se deba realizar en tu hogar:
- Mejoramiento estructural: Esta opción está diseñada para realizar intervenciones básicas pero esenciales. Si tu casa necesita refuerzo o reparación de cimientos, muros o cubiertas, esta es la línea a la que debes apuntar. Para el 2026, este subsidio otorga 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo que equivale a un total de $31.516.290.
- Mejoramiento saludable: Si lo que buscas es mejorar las condiciones de higiene y comodidad interna, esta alternativa se enfoca en obras menores pero de gran impacto. Cubre desde la instalación o mantenimiento de baños, cocinas, lavaderos y redes eléctricas o hidráulicas, hasta el cambio de pisos en tierra, enchapes y pintura. En este caso, el Isvimed asigna 15 SMMLV, correspondientes a $26.263.575.
¿Qué requisitos debo cumplir para aplicar al subsidio de Isvimed en 2026?
Para acceder a estos recursos, tú y tu hogar deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente para asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan:
- Mayoría de edad: Debes ser mayor de edad para presentar la solicitud formal.
- Ingresos limitados: Los ingresos totales de tu hogar postulante deben ser iguales o inferiores a 2 SMMLV.
- Residencia en la ciudad: Como jefe de hogar, debes acreditar que has vivido de forma continua en Medellín durante los últimos seis años, y específicamente en la vivienda que quieres mejorar durante los últimos cinco años.
Condiciones del inmueble: La vivienda debe estar en suelo apto según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y contar con conexiones seguras a servicios de acueducto, alcantarillado y energía. Además, debe estar construida con materiales convencionales.
Puedes leer: Esta es la fecha límite para cobrar la Devolución del IVA en junio y julio; muchos lo pierden
- Propiedad única: Ningún miembro de tu hogar puede ser dueño de otra vivienda en el territorio nacional.
- Titularidad y legalidad: El título de la propiedad debe estar inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos a nombre de un integrante del hogar que viva allí, o demostrar la calidad de poseedor. El inmueble no puede tener embargos o limitaciones al dominio.
- Sin subsidios previos: Es indispensable que ningún miembro del grupo familiar haya recibido antes subsidios de vivienda (ya sea para casa nueva o mejora) por parte del Estado.