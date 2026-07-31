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Así funciona subsidio de mejoramiento de vivienda en Medellín: entregan más de 30 millones

Si vives en Medellín y tu hogar requiere reparaciones urgentes en su estructura o acabados internos, el Isvimed dispone de ayudas económicas.

Subsidio de mejoramiento de vivienda en Medellín - ISVIMED
Con el subsidio de mejoramiento de vivienda del ISVIMED y la Alcaldía de Medellín, los hogares pueden acceder a recursos para adecuar baños, cocinas y estructuras.
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Si te encuentras en Medellín, debes saber que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) es la entidad encargada de gestionar soluciones habitacionales y administrar los subsidios para que puedas remodelar tu inmueble.

Este auxilio económico es un aporte que se entrega a familias de zonas urbanas y rurales con el fin de restaurar áreas clave de la vivienda. Para el año 2026, los montos han sido actualizados y se dividen según el tipo de intervención que tu casa necesite.
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¿Cuáles son los tipos de subsidios de mejoramiento de vivienda en Medellín y cuánto dinero entregan?

El programa se divide en dos líneas de acción principales, dependiendo de la urgencia y el tipo de obra que se deba realizar en tu hogar:

  1. Mejoramiento estructural: Esta opción está diseñada para realizar intervenciones básicas pero esenciales. Si tu casa necesita refuerzo o reparación de cimientos, muros o cubiertas, esta es la línea a la que debes apuntar. Para el 2026, este subsidio otorga 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo que equivale a un total de $31.516.290.
  2. Mejoramiento saludable: Si lo que buscas es mejorar las condiciones de higiene y comodidad interna, esta alternativa se enfoca en obras menores pero de gran impacto. Cubre desde la instalación o mantenimiento de baños, cocinas, lavaderos y redes eléctricas o hidráulicas, hasta el cambio de pisos en tierra, enchapes y pintura. En este caso, el Isvimed asigna 15 SMMLV, correspondientes a $26.263.575.

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¿Qué requisitos debo cumplir para aplicar al subsidio de Isvimed en 2026?

Para acceder a estos recursos, tú y tu hogar deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente para asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan:

  • Mayoría de edad: Debes ser mayor de edad para presentar la solicitud formal.
  • Ingresos limitados: Los ingresos totales de tu hogar postulante deben ser iguales o inferiores a 2 SMMLV.
  • Residencia en la ciudad: Como jefe de hogar, debes acreditar que has vivido de forma continua en Medellín durante los últimos seis años, y específicamente en la vivienda que quieres mejorar durante los últimos cinco años.

  • Condiciones del inmueble: La vivienda debe estar en suelo apto según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y contar con conexiones seguras a servicios de acueducto, alcantarillado y energía. Además, debe estar construida con materiales convencionales.

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  • Propiedad única: Ningún miembro de tu hogar puede ser dueño de otra vivienda en el territorio nacional.
  • Titularidad y legalidad: El título de la propiedad debe estar inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos a nombre de un integrante del hogar que viva allí, o demostrar la calidad de poseedor. El inmueble no puede tener embargos o limitaciones al dominio.
  • Sin subsidios previos: Es indispensable que ningún miembro del grupo familiar haya recibido antes subsidios de vivienda (ya sea para casa nueva o mejora) por parte del Estado.
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