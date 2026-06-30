Esta es la fecha límite para cobrar la Devolución del IVA en junio y julio; muchos lo pierden

El programa de Devolución del IVA en Colombia, coordinado por el Departamento de Prosperidad Social, avanza en una de sus fases más críticas del año.

Tras la reanudación del calendario de transferencias posterior a las medidas de blindaje electoral por la segunda vuelta presidencial, miles de hogares en todo el país se apresuran a reclamar los recursos económicos correspondientes al Ciclo 3 de 2026.

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Si formas parte de la población priorizada bajo los criterios del Sisbén IV o el Registro Social de Hogares, es fundamental que conozcas los plazos, canales y herramientas virtuales disponibles para asegurar tu subsidio sin contratiempos.

¿Hasta cuándo hay plazo de cobrar el Ciclo 3?

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El tiempo corre para los beneficiarios de este incentivo monetario. Prosperidad Social confirmó que la ventana de pagos, reactivada masivamente a finales de junio, estará habilitada de forma definitiva hasta el próximo 6 de julio de 2026.

A diferencia de otros subsidios estatales, los recursos asignados para este periodo no son acumulables. Esto significa que si un hogar no retira su dinero antes de la fecha límite establecida, el monto será devuelto al Tesoro Nacional, exponiendo al beneficiario a posibles suspensiones o estados inactivos en los cruces técnicos de los ciclos venideros.

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Link de consulta con cédula: Paso a paso

El Gobierno Nacional recuerda a la ciudadanía que no existen inscripciones públicas intermediarias. Para verificar si tu hogar fue focalizado, debes usar los canales digitales oficiales:



Ingresa al portal oficial de Devolución del IVA de Prosperidad Social. Ubica y presiona el botón interactivo "Hogares beneficiarios". Introduce tu número de cédula de ciudadanía junto con su fecha de expedición. Resuelve el módulo de verificación de seguridad y haz clic en consultar.

El sistema te mostrará de inmediato si tu hogar está "Activo", "Registrado" o si cuenta con giros extraordinarios pendientes por reclamar de vigencias anteriores.

Link para consultar la Devolución del IVA 2026 /Foto: Prosperidad Social

Operadores autorizados: ¿Dónde retirar el dinero?

Para este ciclo de pagos, la dispersión de los recursos monetarios se ejecuta de manera exclusiva mediante redes postales aliadas. La unión temporal conformada por SuperGiros y SuRed es la encargada de entregar el dinero en efectivo por ventanilla en más de 1.100 municipios del país.

Antes de asistir de forma presencial a los puntos físicos, se aconseja utilizar la herramienta virtual "¿Ya llegó mi giro?" en la plataforma web de SuperGiros. Esto te permite validar si el subsidio ya se encuentra asignado a tu nombre.

Recuerda que al momento del cobro es obligatorio presentar tu documento de identidad original; no se aceptan contraseñas ni fotocopias para el trámite de retiro de transferencias.

