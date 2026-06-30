¿Qué es la desobediencia civil pacífica a la que convocó Iván Cepeda tras las elecciones?

El panorama político en Colombia experimenta una alta tensión tras los resultados de la segunda vuelta electoral. En este escenario, el senador Iván Cepeda ha encendido el debate público al anunciar que emprenderá el camino de la desobediencia civil pacífica.

Este término, de profundo arraigo histórico y filosófico, ha despertado múltiples dudas entre los ciudadanos: ¿qué significa realmente este concepto y cuáles son las implicaciones de la postura del congresista frente al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella?

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Definición de desobediencia civil pacífica

La desobediencia civil pacífica es un mecanismo de protesta ciudadana que consiste en el rechazo consciente, público y no violento a cumplir ciertas leyes, normas o directrices emitidas por un gobierno. Quienes la practican consideran que dichas normas son injustas, ilegítimas o violan principios éticos superiores.

El objetivo principal no es derrocar el orden constitucional, sino presionar reformas o expresar un desacuerdo profundo, asumiendo de manera voluntaria las consecuencias legales de sus actos. Grandes referentes de la historia como Mahatma Gandhi y Martin Luther King emplearon esta estrategia para transformar sus naciones sin recurrir a las armas.



¿Por qué Iván Cepeda promueve esta medida?

El llamado del senador del Pacto Histórico surge como respuesta directa a la elección de Abelardo de la Espriella. Cepeda ha condicionado el reconocimiento de la legitimidad del nuevo mandatario a dos exigencias fundamentales.

Reacción de Iván Cepeda tras preconteo segunda vuelta /Foto: Facebook Iván Cepeda

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En primer lugar, exige que De la Espriella aclare y renuncie a su ciudadanía estadounidense antes de su posesión el 7 de agosto, argumentando que su juramento de naturalización en EE. UU. interfiere con la defensa de la soberanía colombiana.

En segundo lugar, solicita garantías para que cese cualquier tipo de persecución jurídica o intento de extradición en contra del actual mandatario, Gustavo Petro.

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Adicionalmente, Cepeda advirtió que la convocatoria a la ciudadanía para desconocer las disposiciones oficiales se activará si el gobierno entrante ejecuta recortes fiscales que afecten programas sociales clave, tales como la matrícula cero o los avances en la reforma agraria.

Aunque el senador aseguró que mantendrá su curul en el Congreso desde la oposición legal, su postura ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores políticos, quienes señalan que la institucionalidad y los resultados democráticos en las urnas deben respetarse sin condiciones.

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La desobediencia civil pacífica es un derecho político legítimo en las democracias occidentales cuando se canaliza sin violencia. Sin embargo, su aplicación en momentos de polarización extrema genera debates complejos sobre la gobernabilidad.

Mientras los simpatizantes de Cepeda ven la medida como un escudo para proteger los logros sociales, sus detractores la califican como un intento de desestabilización institucional. Entender qué es este mecanismo permite a la ciudadanía analizar críticamente las decisiones que definirán el rumbo del país a partir del próximo 7 de agosto.