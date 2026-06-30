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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / A Natalia Villalba la habrían matado a golpes; mamá aclara que no hubo asfixia

A Natalia Villalba la habrían matado a golpes; mamá aclara que no hubo asfixia

Claudia Villalba, madre de Natalia Villalba, compartió nuevos detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada su hija en un apartamento del norte de Bogotá.

Nuevos detalles del caso Natalia Villalba: su madre habló de las lesiones y pidió justicia.
A Natalia Villalba la habrían matado a golpes; mamá aclara que no hubo asfixia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

El caso de Natalia Villalba, diseñadora gráfica y modelo oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un hotel del norte de Bogotá, continúa arrojando nuevos elementos para la investigación.

Durante una entrevista con el canal Conducta Delictiva, su madre, Claudia Villalba, reveló detalles que, según afirmó, le fueron entregados por las autoridades y que contradicen algunas de las versiones conocidas inicialmente, en relación a las lesiones que sufrió la joven de 36 años.

Puedes leer: Nuevos detalles del británico capturado por la muerte de Natalia Villalba; ¿dos identidades?

Aunque inicialmente se especuló en diversos sectores sobre una posible asfixia mecánica común en casos de cuerpos hallados en maletas, la madre aclaró que la información recibida por parte de la Fiscalía apunta a un ataque físico directo.

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Según el relato de la madre, su hijo y las autoridades le informaron que Natalia fue víctima de una agresión violenta. En sus palabras: “Mi hijo me dijo que... habían dicho... todas esas periodistas y todas esas cosas que era que le había asfixiado, pero no fue así, eso es lo que me dijeron... en la fiscalía me dijeron: el tipo le dio muchos golpes”.

¿Qué otros detalles reveló la madre de Natalia Villalba sobre el caso?

Otro detalle revelado por la familia tiene que ver con el estado físico de Natalia al momento de ser encontrada. El cuerpo fue hallado el pasado lunes 22 de junio dentro de una maleta en el baño de la habitación, con la llave de la ducha abierta. La exposición prolongada al agua y a las condiciones del lugar generaron lesiones cutáneas significativas.

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Claudia Villalba mencionó que, debido al tiempo que el cuerpo permaneció bajo el agua, sus manos presentaban una apariencia inusual. Citando lo que le comunicó su esposo tras las diligencias judiciales: “la encontraron en la maleta en el baño con la llave abierta... tenía las manitas quemadas, los deditos, de tal vez del frío, no sé, porqué imaginé todo ese tiempo mojándose; es horrible”.

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Estas marcas, que inicialmente podrían confundirse con quemaduras por calor, serían producto del ambiente hostil en el que fue dejado el cadáver durante varios días.

La investigación se concentra actualmente en un ciudadano británico señalado como el principal sospechoso del caso. Según la información conocida hasta el momento, las autoridades lograron verificar su identidad a través de su licencia de conducir.

Nuevos detalles del caso Natalia Villalba: su madre habló del estado en que fue hallada
Revelan que Natalia Villalba tenía “quemadas las huellas”; así la encontraron
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Además, cámaras de seguridad del hotel presuntamente lo captaron saliendo de la habitación con varias sábanas en dirección a la lavandería.

La familia, que no solo ha tenido que enfrentar el dolor por la pérdida de Natalia, sino también comentarios revictimizantes en redes sociales, hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune y se haga justicia, con el fin de evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.

Mira también: Sale a la luz el pasado oscuro del británico relacionado con el caso de Natalia Villalba

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