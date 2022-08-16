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La Kalle  / Muertes extrañas

Muertes extrañas

Muertes extrañas / Muertes curiosas

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Montaje visual que muestra a la izquierda una motocicleta estacionada junto al andén de una calle y a la derecha un recuadro superpuesto con la fotografía de Camila Potosí
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Giro en el caso de Camila Potosí: estas son las dos hipótesis que investigan las autoridades

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