La canción de Yeison Jiménez en la que habla de su propio fallecimiento: ¿un presagio?

El fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo mientras se dirigía a Medellín, impactado profundamente al público de la música popular colombiana. Entre su repertorio, una canción cobro especial atención porque habla directamente de su propio deceso y del deseo de cómo quería ser recordado.

En la canción, Yeison Jiménez canta sobre la inevitabilidad de la muerte: “Yo sé que algún día, el día en que muera, tendrá que llegar”. Pero lejos de transmitir miedo o tristeza, la letra muestra su visión personal de lo que quería que ocurriera después de su partida.

Expresa que no desea honores, llantos ni flores, sino un descanso tranquilo y una despedida coherente con su forma de ser: auténtica y cercana a sus seres queridos.



El tema continúa enfatizando su manera de ver la vida: “Por eso es que en vida no le tengo miedo cuando hay que gastar. Si cuando me vaya, aquí se va a quedar”. Para Yeison, los bienes materiales y los honores no tienen importancia frente a la certeza de la vida y la muerte.

Prefiere estar con sus amigos y disfrutar de los momentos mientras pueda, dejando claro cómo quería que lo recordaran tras su fallecimiento.

Los elementos que aparecen en la canción, como la música, la parranda, los caballos y la compañía de sus seres cercanos, forman parte de un imaginario ligado a su identidad y a la música popular colombiana.

Incluso menciona el último beso de su madre y la protección de la Virgen, mostrando una faceta íntima y familiar que revela sus sentimientos más profundos sobre la partida.

La canción, interpretada junto a Luis Alfonso, mantiene un tono festivo y alegre, con la idea de que la despedida no sea un momento de tristeza, sino una extensión de la vida que él mismo disfrutó intensamente. Este mensaje ha resonado fuertemente entre sus seguidores tras su fallecimiento, otorgando a la canción un significado aún más profundo

Letra completa de Destino Final de Yeison Jiménez y Luis Alfonso:

Y cántale lindo, señorazo

Yo sé que algún díaEl día en que muera

Tendrá que llegarYo no quiero honores ni llanto ni flores

Quiero descansar

Por eso es que en vida

No le tengo miedo

Cuando hay que gastar

¿Para qué la guardo?

Si cuando me vaya

Aquí se va a quedar

Por eso es que vivo

Feliz y contento

Yo no me desgasto esperando el momento

Por eso prefiero estar con mis parceros

¡Esa es la que hay!

Y vamos a sacarle el jugo a esta vida

Pero un poquito contentos

Díselo Luis Alfonso

Que prendan la fiesta

Y que truene la banda

Que traigan cerveza y se arme la parranda

Que lluevan mujeres

Que suenen guitarras

Para disfrutar

Que el último beso sea el de mi madre

Que la virgencita me los acompañe

Que sean mis caballosLos que a mí me lleven

Al destino final

Yeison Jiménez

Lindo lindo Luis Alfonso

Este es el señorazo y Yeison Jiménez

Georgy Parra

Salvaje

Con el Corazón

Ayyy

Por eso es que vivo

Feliz y contento

Yo no me desgasto esperando el momento

Por eso prefiero estar con mis parceros

¡Esa es la que hay!

Que prendan la fiesta

Y que truene la banda

Que traigan cerveza y se arme la parranda

Que lluevan mujeres

Que suenen guitarras

Para disfrutar

Que el último beso sea el de mi madre

Que la virgencita me los acompañe

Que sean mis caballosLos que a mí me lleven

Al destino final

