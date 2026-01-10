Publicidad

La canción de Yeison Jiménez en la que habla de su propio fallecimiento: ¿un presagio?

La canción de Yeison Jiménez en la que habla de su propio fallecimiento: ¿un presagio?

Tras el deceso del cantante de música popular, esta canción resalta por la manera en que el artista habla de su propio fallecimiento y de cómo quería ser despedido.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
La canción de Yeison que habla de cómo quería ser recordado
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

El fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo mientras se dirigía a Medellín, impactado profundamente al público de la música popular colombiana. Entre su repertorio, una canción cobro especial atención porque habla directamente de su propio deceso y del deseo de cómo quería ser recordado.

En la canción, Yeison Jiménez canta sobre la inevitabilidad de la muerte: “Yo sé que algún día, el día en que muera, tendrá que llegar”. Pero lejos de transmitir miedo o tristeza, la letra muestra su visión personal de lo que quería que ocurriera después de su partida.

Puedes leer: Triste adiós de hija de Yeison Jiménez tras su fallecimiento en Boyacá: "Te amo papá"

Expresa que no desea honores, llantos ni flores, sino un descanso tranquilo y una despedida coherente con su forma de ser: auténtica y cercana a sus seres queridos.

El tema continúa enfatizando su manera de ver la vida: “Por eso es que en vida no le tengo miedo cuando hay que gastar. Si cuando me vaya, aquí se va a quedar”. Para Yeison, los bienes materiales y los honores no tienen importancia frente a la certeza de la vida y la muerte.

Prefiere estar con sus amigos y disfrutar de los momentos mientras pueda, dejando claro cómo quería que lo recordaran tras su fallecimiento.

Los elementos que aparecen en la canción, como la música, la parranda, los caballos y la compañía de sus seres cercanos, forman parte de un imaginario ligado a su identidad y a la música popular colombiana.

Incluso menciona el último beso de su madre y la protección de la Virgen, mostrando una faceta íntima y familiar que revela sus sentimientos más profundos sobre la partida.

Puedes leer: Ellas son la esposa y las dos hijas de Yeison Jiménez: una familia muy unida

La canción, interpretada junto a Luis Alfonso, mantiene un tono festivo y alegre, con la idea de que la despedida no sea un momento de tristeza, sino una extensión de la vida que él mismo disfrutó intensamente. Este mensaje ha resonado fuertemente entre sus seguidores tras su fallecimiento, otorgando a la canción un significado aún más profundo

Letra completa de Destino Final de Yeison Jiménez y Luis Alfonso:

Y cántale lindo, señorazo

Yo sé que algún díaEl día en que muera
Tendrá que llegarYo no quiero honores ni llanto ni flores
Quiero descansar

Por eso es que en vida
No le tengo miedo
Cuando hay que gastar
¿Para qué la guardo?
Si cuando me vaya
Aquí se va a quedar

Por eso es que vivo
Feliz y contento
Yo no me desgasto esperando el momento
Por eso prefiero estar con mis parceros
¡Esa es la que hay!

Y vamos a sacarle el jugo a esta vida
Pero un poquito contentos
Díselo Luis Alfonso

Que prendan la fiesta
Y que truene la banda
Que traigan cerveza y se arme la parranda
Que lluevan mujeres
Que suenen guitarras
Para disfrutar

Que el último beso sea el de mi madre
Que la virgencita me los acompañe
Que sean mis caballosLos que a mí me lleven
Al destino final

Yeison Jiménez
Lindo lindo Luis Alfonso
Este es el señorazo y Yeison Jiménez
Georgy Parra
Salvaje
Con el Corazón
Ayyy

Por eso es que vivo
Feliz y contento
Yo no me desgasto esperando el momento
Por eso prefiero estar con mis parceros
¡Esa es la que hay!

Que prendan la fiesta
Y que truene la banda
Que traigan cerveza y se arme la parranda
Que lluevan mujeres
Que suenen guitarras
Para disfrutar

Que el último beso sea el de mi madre
Que la virgencita me los acompañe
Que sean mis caballosLos que a mí me lleven
Al destino final

Mira también: Falleció Yeison Jiménez en accidente de su avioneta en Paipa, Boyacá

