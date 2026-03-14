Autoridades revelan nueva hipótesis en el caso de Gustavo Aponte: ¿error fatal?

Las autoridades nacionales siguen en la investigación sobre el fallecimiento del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido a la salida de un gimnasio en el nororiente de Bogotá. Sin embargo, se conoció que este caso puede dar un giro en lo ocurrido.

El medio de comunicación Semana se comunicó con la Fiscalía y esta mencionó que lo que inicialmente se perfilaba como una retaliación directa ahora es un posible y fatal error de identidad derivado a una confusión, en donde el empresario no tenía relación con lo ocurrido.

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Según las nuevas líneas de investigación, el ataque contra Gustavo Aponte podría estar estrechamente vinculado a una "guerra silenciosa" entre esmeralderos que han ocurrido en varias partes del país con operativos. Los investigadores sostienen que el objetivo real de los sicarios era un importante actor del mundo de las esmeraldas.



Así mismo, explicaron que este por coincidencia, asistía al mismo gimnasio que Aponte y poseía un parecido físico notable con él. De igual forma, se conoció que la identidad de este esmeraldero se encuentra bajo reserva de las autoridades para proteger su vida y que este cuenta con un esquema de seguridad permanente.

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Siendo esto último lo que habría confundido a los atacantes en el momento de ejecutar el plan, lo que terminó con el fallecimiento de Gustavo Aponte. Por otro lado, se conoció que este enfrentamiento ya se ha cobrado las vidas de otros empresarios del sector, como Juan Sebastián Aguilar, alias "Pechuga", y Jesús Hernando Sánchez, ultimado en abril de 2025 en el mismo complejo residencial.



¿Qué más mencionó la Fiscalía del caso de Gustavo Aponte?

A pesar de la posible confusión del objetivo, la logística del ataque fue altamente sofisticada. Se estima que en el ataque participaron al menos cinco personas; el sicario, un "campanero", un motociclista para la huida y el conductor de un vehículo particular.

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Un detalle revelado por las autoridades es que los mismos cómplices le habrían quitado la vida al conductor del automóvil utilizado en la operación poco después.

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Por lo cual, gracias al análisis de más de 125 cámaras de seguridad, la Fiscalía logró reconstruir la ruta de los implicados en quitarle la vida a Gustavo Aponte. Además de que horas antes de esto, el sicario ingresó a una barbería con un aspecto informal y desordenado, para salir minutos después vestido formalmente y bien peinado, llevando su ropa anterior en una bolsa para despistar a las autoridades.

Sumado a esto, la Fiscalía cree que en el vehículo que lo recogió tras salir de la barbería se le entregó el arma de fuego. Pese a la teoría de una equivocación, tampoco se descarta que el ataque contra el arrocero fue consecuencia de una extorsión en Casanare a la que Gustavo Aponte se habría negado a ceder.

Amigos cercanos al empresario confirmaron que éste padecía de amenazas constantes antes de su fallecimiento, por lo cual, las autoridades cuentan con pistas claves para la identificación de los responsables.

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