Hijo mayor de Giovanny Ayala sufre aparatoso accidente; este es su estado de salud

Sebastián Ayala volvió a ser tema de conversación luego de sufrir un nuevo accidente de tránsito mientras se desplazaba por el Llano.

El hecho generó preocupación inmediata, especialmente después de que empezaran a circular en redes sociales varios videos que muestran cómo quedó la camioneta en la que viajaba.

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Las imágenes no pasaron desapercibidas. En los clips se ve el vehículo fuera de la carretera, con daños visibles en la parte exterior, luego de haber terminado en la berma y chocar contra unos arbustos.



¿Cómo está el hijo de Giovanny Ayala?

Según la información que se ha conocido, el accidente ocurrió cuando el cantante se dirigía hacia su finca. En medio del recorrido, el vehículo habría perdido estabilidad al encontrarse con una zona lodosa, lo que provocó que saliera de la vía. El impacto, aunque aparatoso en apariencia, no dejó consecuencias graves en el artista.

El propio entorno cercano de Sebastián Ayala confirmó que, a pesar de lo que muestran las imágenes, las lesiones no revisten gravedad.

Hijo mayor de Giovanny Ayala sufre aparatoso accidente

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La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Comentarios como “A este man sí le pasan cosas” comenzaron a replicarse entre usuarios, reflejando la sorpresa por lo ocurrido, especialmente porque no es la primera vez que el artista enfrenta una situación similar en lo que va del año.

Y es que este accidente se suma a otro episodio registrado meses atrás. A comienzos de año, Sebastián Ayala ya había reportado un percance vial a través de sus propias redes sociales. En ese momento, el vehículo en el que se movilizaba junto a su equipo de trabajo también sufrió daños considerables.

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Ese primer incidente ocurrió en la vía que conecta Landázuri, en Santander, con San Juanito, en el Meta. Las imágenes compartidas en ese entonces también generaron preocupación, ya que mostraban el estado del automotor tras el impacto.

A pesar del susto que generó el más reciente accidente, la información disponible hasta ahora indica que Sebastián Ayala se encuentra fuera de peligro.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre lo ocurrido en la vía ni sobre posibles factores adicionales que hayan influido en el accidente.