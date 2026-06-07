Banda del Aventurero puso el broche de oro al exitoso cierre de Popular al Parque 2026

La segunda jornada de Popular al Parque 2026 llegó a su fin este domingo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y dejó una imagen difícil de olvidar: miles de personas cantando, grabando videos, levantando las manos y disfrutando de una fiesta que confirmó el enorme momento que vive la música popular en Colombia.

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Desde las primeras horas de la tarde el público respondió al llamado del festival apoyado por La Kalle, pero fue durante los conciertos de cierre cuando la energía alcanzó su punto más alto.

La jornada terminó convertida en una verdadera celebración para los seguidores del género.

Uno de los momentos más esperados llegó con Francy. La cantante apareció en escena y de inmediato recibió el cariño de los asistentes, que no dudaron en acompañarla canción tras canción.

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Su presentación estuvo cargada de emoción y de esos temas que han marcado a varias generaciones de seguidores de la música popular.

La bulla no se hizo esperar. Cada vez que Francy saludaba al público o comenzaba una nueva interpretación, el coro de miles de personas se escuchaba en todo el Simón Bolívar. Muchos aprovecharon para grabar el momento mientras otros simplemente se dedicaron a cantar a todo pulmón.



La Trakalosa de Monterrey enciende la fiesta

Más adelante llegó uno de los invitados internacionales más esperados de esta edición: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

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Desde antes de subir al escenario ya había expectativa entre los asistentes, muchos de los cuales habían confesado durante la jornada que estaban esperando este concierto para cantar algunos de sus éxitos favoritos.

Y la espera valió la pena. Apenas comenzaron a sonar las primeras canciones, el público respondió con una energía impresionante. Hubo gritos, aplausos y cientos de celulares iluminando la noche bogotana.

Los fanáticos mexicanos y colombianos se unieron en un mismo coro para acompañar a la agrupación en uno de los shows más comentados del festival.

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La Banda del Aventurero, la más esperada

La recta final estuvo a cargo de Banda del Aventurero, agrupación encargada de presentar un homenaje a Yeison Jiménez. El espectáculo logró conectar rápidamente con los asistentes gracias a un repertorio lleno de canciones ampliamente conocidas por los amantes del género.

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Fue uno de esos momentos en los que prácticamente todo el público parecía cantar al mismo tiempo. Las voces se mezclaron con los instrumentos y el ambiente se transformó en una gran fiesta popular que puso el broche de oro a la jornada.

Además de los artistas que cerraron la noche, Popular al Parque volvió a demostrar que es un escenario donde conviven las grandes figuras nacionales, invitados internacionales y talentos distritales. Durante todo el día desfilaron propuestas musicales que mantuvieron al público conectado con el festival.

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Con miles de asistentes, canciones coreadas de principio a fin y un ambiente de celebración durante toda la jornada, Popular al Parque 2026 se despidió dejando grandes momentos para los seguidores del género y confirmando que sigue siendo una de las citas musicales más queridas por el público capitalino.

Aquí la mejor galería de los mejores momentos: