Este es el origen de Popular al Parque, el evento que ya celebra su tercera edición

Durante una entrevista para El Klub de La Kalle, el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Baos, compartió detalles profundos sobre la creación y el propósito de Popular al Parque, un evento que se ha consolidado rápidamente en la agenda cultural de la capital. Además, compartió que este evento pasó de una idea a una realidad.

Inicialmente, fue enfático en declarar su rol en esta iniciativa: "yo soy el creador de Popular al Parque". Según relató el funcionario, el festival no es un evento aislado, sino que ya es considerado una "norma de la ciudad". Esto debido a los acuerdos oficiales que le otorga el mismo estatus legal que tienen otros festivales emblemáticos como Rock al Parque o Hip Hop al Parque.

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En cuanto a su cronología, el concejal recordó que el proyecto "nació en el 2023 quedó aprobado en Bogotá y la primera edición fue en el 2024". Bajo este marco legal, el festival asegura su permanencia en el tiempo. Además subrayó con orgullo que, en este 2026, la ciudad celebra ya su tercera edición y mencionó que este evento vino para quedarse.



¿Cómo nació Popular al Parque?

Óscar comentó que el origen de Popular al Parque está ligado a un sentimiento personal y a una tendencia musical creciente en el país. Tanto es así que explicó que esto se dió por "amor profundo mío por la música popular". Asimismo, destacó la influencia de artistas contemporáneos en la identidad del festival.

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Por otro lado, comentó que más allá del entretenimiento, el origen del festival va ligado también con la preocupación social de las personas. Según explicó el concejal que siempre tuvo interés en el tema de la "salud mental" de los bogotanos y sabe que estos eventos sirven como distractores de las problemáticas que hay.

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Sin embargo, observó que, aunque la ciudad es escenario de grandes conciertos que suelen agotar entradas, "hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ir a un concierto" debido a los altos costos. Ante esto, su principal motivación fue darle acceso a la cultura a las personas.

Finalmente, Óscar Ramírez Baos puntualizó que Popular al Parque funciona como una "plataforma para traer artistas super consolidados... pero también para conocer nuevos talentos". Con el fin de mejorar la experiencia del público, mencionó que en esta edición se decidió programar el evento durante un "puente festivo para que la gente el domingo pueda estar más tranquila no tenga que madrugar el lunes”, destacó.