Marbelle dará concierto GRATIS en Bogotá: artistas femeninas brillarán en la música popular

La capital colombiana se prepara para una de las celebraciones musicales más vibrantes del año, pues ya comienza a sentirse la energía de la tercera edición de Popular al Parque 2026.

Este evento, que ha ganado un lugar especial en el corazón de los bogotanos, es organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) junto a La Kalle, busca ser el punto de encuentro ideal para quienes disfrutan de los sonidos que definen nuestra identidad regional.

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En esta ocasión, la expectativa es mayor que nunca gracias a un cartel que promete poner a cantar a todo el pulmón a los asistentes.



Marbelle dará concierto gratis en el Parque Simón Bolivar

La gran noticia que tiene a todos los fanáticos emocionados es que Marbelle será la figura central que encabeza la cuota femenina en esta edición.

Conocida por su inigualable trayectoria y ese estilo único que la bautizó como la reina de la "tecnocarrilera", la artista llega al escenario del Parque Simón Bolívar para demostrar su vigencia y potencia vocal.

Su participación es un reconocimiento al poder de las mujeres en un género que sigue creciendo y conquistando nuevos espacios en la industria del entretenimiento.

El festival se llevará a cabo durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, convirtiendo al Parque Simón Bolívar en el epicentro de una fiesta cultural masiva.

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Lo mejor de todo es que se trata de un evento con entrada libre, permitiendo que todos los ciudadanos mayores de 18 años puedan disfrutar del talento de sus artistas favoritos sin costo alguno.

Bajo el lema "Música regional, latidos del sentir popular", Idartes ha diseñado una experiencia que rinde homenaje a los ritmos que han acompañado a las familias colombianas durante décadas.

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Pero Marbelle no estará sola en esta jornada histórica. La representación femenina en esta versión ha sido calificada como espectacular, buscando resaltar el papel fundamental de la mujer en la música popular.

Además de las voces femeninas, el cartel incluye nombres internacionales de primer nivel que garantizan un espectáculo de talla mundial.

Desde México, llegarán Los Tucanes de Tijuana, una verdadera institución de la música regional que pondrá a bailar a todos con sus famosos corridos y melodías contagiosas.

La potencia de la banda sinaloense también dirá presente con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, quienes llegan a Bogotá para confirmar por qué son referentes actuales del género a nivel global.

Esta mezcla de sonidos demuestra la diversidad de la propuesta sonora de este año, que no se limita solo a la música popular tradicional, sino que integra géneros tan variados como la carranga, el bolero, el mariachi, las rancheras y hasta tangos y valses argentinos.

El festival también se preocupa por el futuro y el relevo generacional. Por ello, ha abierto sus puertas a jóvenes promesas que están refrescando el género con nuevas formas de interpretar los sonidos del campo y la ciudad.

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Entre estos nuevos talentos que se presentarán ante miles de personas se encuentran Sebastián Ayala, Brayan Camacho, Daniel Merak y Kristian Camilo.

Su presencia en el escenario junto a figuras consagradas como Marbelle y La banda del aventurero asegura que la música popular colombiana está más viva que nunca.

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Sin duda, Popular al Parque 2026 se perfila como el plan perfecto para los amantes del entretenimiento que buscan calidad, diversidad y, por supuesto, el talento inconfundible de Marbelle en un concierto que promete ser inolvidable.