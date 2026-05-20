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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Laura G sorprende al contar cuál fue su primer trabajo antes de la fama: “Desde chiquita”

Laura G sorprende al contar cuál fue su primer trabajo antes de la fama: “Desde chiquita”

La reconocida conductora y creadora de contenido habló en los micrófonos de El Klub de La Kalle sobre varios aspectos de su vida personal.

Laura G revela su primer empleo
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Laura G es un rostro reconocido por sus múltiples participaciones por su paso en varios realities shows, además de la creación de contenido en donde tiene más de un millón de seguidores. Sin embargo, en los micrófonos de El Klub de La Kalle, confesó que antes de llegar a donde está tuvo que realizar diversos trabajos.

Durante la charla, la creadora de contenido aprovechó para contar que viene de una familia humilde de Villavicencio, además explicó que sus papás le enseñaron el valor del trabajo. Tanto es así que afirmó que su madre, a quien describe como una mujer "templada", tuvo diferentes roles durante años como "bombera" en estaciones de servicio, tanqueando carros para sacar adelante a su familia.

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Tanto es así que comentó que su primer trabajo oficial fue a los 15 años En las estaciones de servicio había un punto donde vendían los árboles de Navidad; entonces a mí me tocaba cargar los arbolitos y entregarlos”, recordó entre risas la comunicadora.

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Sumado a esto, explicó que también tuvo experiencia como vendedora en los almacenes del centro de Villavicencio, donde descubrió su pasión por las ventas. De igual forma, explicó que para costear sus estudios le tocó sacar créditos y con el salario iba pagando estos.

¿Cuál fue el primer gran sueldo de Laura G?

Por otro lado, Laura G explicó que su vida cambió después de su participación en un reconocido reality, debido a que una vez salió, se convirtió en "La Novia del Mundial" para Caracol Televisión durante Rusia 2018.

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Tanto es así que explicó que de ganar un salario mínimo por las ventas en el centro de Villavicencio a ganar una cifra que, para ella, era astronómica: “Me pagaban más o menos 7 millones mensuales que para mí en ese momento era wow... era la fortuna de mi vida”, confesó con humildad y con esto tomó la decisión de mudarse a Bogotá y conseguir sus cosas.

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Por otro lado, explicó que en el 2018 decidió abrir su propia marca de y afirmó que fue complejo dado que tenía que lograr y hacer todo por ella misma, a su vez que se encuentra en Dubai por una relación amorosa “Yo entregaba los domicilios, yo contestaba el WhatsApp, yo hacía todo todo todo”, aseguró.

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