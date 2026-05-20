Doloroso video de despedida de la familia adoptiva de Yulixa Toloza: "Te extrañaremos..."

Luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en una zona rural de Cundinamarca, un video publicado por su sobrina se convirtió en uno de los contenidos más comentados por quienes han seguido de cerca este caso.

Las imágenes, compartidas por Itala Aguayo, muestran momentos íntimos y familiares de Yulixa que pocas personas conocían.

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Entre abrazos, celebraciones y fotografías antiguas, el homenaje dejó ver la faceta más cercana y alegre de la mujer de 52 años que desapareció después de asistir a un procedimiento estético en Bogotá.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y ya suma más de un millón de reproducciones en Instagram, donde miles de usuarios han dejado mensajes de apoyo y solidaridad para la familia.

El video que mostró otra cara de Yulixa Toloza

El homenaje inicia con una frase que tocó a muchos usuarios: “Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”.

Las imágenes dejan ver reuniones familiares, cumpleaños, paseos y momentos compartidos con sobrinos y seres queridos. Según relató su sobrina, Yulixa llegó a la familia cuando tenía apenas dos años y desde entonces fue considerada como una hermana más dentro del hogar.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la manera en que sus familiares describieron su personalidad. En el mensaje que acompaña el video, Itala Aguayo aseguró que su tía era una mujer positiva, trabajadora y entregada a sus sueños.

También recordó que Yulixa luchó durante años por sacar adelante su salón de belleza y que decidió quedarse en Bogotá incluso cuando parte de su familia tomó otros caminos y se mudó de ciudad.

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El homenaje finaliza con un mensaje corto, pero cargado de sentimiento: “Te extrañaremos siempre tía ♡”.

Así fue encontrado el cuerpo de Yulixa Toloza

El cuerpo de Yulixa fue localizado en el kilómetro 44 de la vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. De acuerdo con las autoridades, estaba en una zona boscosa al costado de la carretera, un lugar donde la vegetación dificultaba la visibilidad desde la vía principal.

La ubicación se logró gracias a un operativo adelantado por unidades especializadas de la Sijín, que contaron además con apoyo de drones para recorrer el sector.

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Según la información conocida hasta ahora, el cuerpo no estaba enterrado, sino sobre el terreno en medio de la vegetación.

El caso ha provocado una fuerte reacción nacional debido a las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de Yulixa, quien había sido vista por última vez tras asistir a un centro estético en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reportaron la captura de cinco personas relacionadas con este caso. Tres de ellas fueron detenidas en territorio venezolano luego de cruzar la frontera por Cúcuta.