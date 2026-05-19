Primeras imágenes de los capturados en Venezuela por la muerte de Yulixa Toloza

Las primeras imágenes de los capturados en Venezuela por el caso de Yulixa Toloza ya comenzaron a circular mientras avanzan las investigaciones por la muerte de la mujer de 52 años, encontrada sin vida en una carretera de Cundinamarca después de someterse a un procedimiento estético en Bogotá.

Las autoridades venezolanas confirmaron la detención de Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30, pareja señalada de estar relacionada con el centro estético Beauty Láser, lugar donde Yulixa fue vista por última vez el pasado 13 de mayo. El operativo fue realizado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) del estado Portuguesa, específicamente en Guanare, cuando los dos ciudadanos regresaban a territorio venezolano junto a sus hijos y familiares.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, ambos eran buscados por la justicia colombiana dentro de la investigación que se adelanta por la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza. Según el reporte oficial, el procedimiento estuvo liderado por el comisario Freddy Segovia y supervisado por altos mandos de la Policía del estado Portuguesa.



El caso tomó fuerza nacional luego de que cámaras de seguridad revelaran el momento en que Yulixa fue retirada en delicado estado de salud del establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Horas después desapareció y días más tarde su cuerpo fue hallado en una zona vial de Apulo, Cundinamarca.

El vehículo hallado en Cúcuta fue clave para llegar a los capturados

Parte importante de la investigación se concentró en el Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, vehículo en el que habría sido transportada Yulixa tras salir del establecimiento. El automóvil fue encontrado oculto en Cúcuta y permitió a los investigadores reconstruir buena parte de la ruta seguida desde Bogotá hasta la frontera con Venezuela.

Las autoridades indicaron que el carro pasó por diferentes peajes del país antes de llegar a Norte de Santander. Además, el seguimiento de cámaras y registros viales permitió establecer movimientos clave dentro del caso.

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Junto al hallazgo del automóvil también fueron detenidos previamente dos ciudadanos venezolanos que, según las investigaciones, habrían intentado recuperar el vehículo. Uno de ellos tendría relación familiar con María Fernanda Delgado Hernández.

Mientras tanto, las autoridades colombianas y venezolanas continúan coordinando acciones judiciales y recopilando pruebas para esclarecer completamente qué ocurrió con Yulixa Toloza y cuál habría sido el papel de cada una de las personas capturadas dentro de este caso que sigue generando conmoción en el país.

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