Yulixa Toloza: detienen en Venezuela a las tres personas buscadas por su muerte

El caso de Yulixa Toloza sigue dando giros importantes y en las últimas horas se conoció que fueron detenidas en Venezuela tres personas que eran buscadas por las autoridades colombianas por su presunta relación con lo ocurrido a la mujer de 52 años, cuyo cuerpo fue hallado recientemente en una vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

La noticia se conoce mientras avanzan las investigaciones alrededor del centro estético Beauty and Laser M.L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, lugar donde Yulixa fue vista por última vez el pasado 13 de mayo luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser.

Las personas serían María Fernanda Delgado Hernández, quien aparecía en registros oficiales como responsable del establecimiento; Edinson Torres, señalado como administrador del lugar, y Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano que realizaba los procedimientos dentro del centro estético. Los tres son de nacionalidad venezolana y eran considerados piezas clave dentro del proceso judicial.

Desde hace varios días las autoridades manejaban la hipótesis de que habrían salido de Colombia rumbo a Venezuela después de que el caso comenzara a hacerse visible en medios y redes sociales. Incluso, la Fiscalía había solicitado apoyo internacional e iniciado trámites con Interpol para acelerar su ubicación.

La desaparición de Yulixa generó conmoción nacional luego de que cámaras de seguridad mostraran el momento en que fue retirada del establecimiento en delicado estado de salud. En los videos se observaba cómo varias personas la sostenían para subirla a un vehículo particular.

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El carro del caso y las primeras capturas llevaron a nuevas pistas

Antes de conocerse las capturas en Venezuela, las autoridades ya habían logrado avances importantes con la ubicación del vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, automóvil en el que habría sido transportada Yulixa después de salir del establecimiento.

El carro fue encontrado en Cúcuta y ese hallazgo permitió la captura de dos hombres señalados de tener relación con el caso. Según información conocida por investigadores, uno de ellos tendría vínculos familiares con María Fernanda Delgado Hernández.

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Las autoridades explicaron que el seguimiento fue posible gracias al análisis de más de 100 horas de cámaras de seguridad, registros en peajes y verificaciones realizadas en varias regiones del país.

Las investigaciones permitieron reconstruir parte del recorrido del automóvil, que salió de Bogotá durante la madrugada y avanzó hacia Boyacá, Santander y posteriormente Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.