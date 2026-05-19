Nació hijita de Sara Corrales; conmueve con emotivas fotos del parto: "El mundo es otro"

La talentosa actriz colombiana Sara Corrales, recordada por su participación en producciones como "Vecinos" y "Mi camino es amarte", compartió con sus millones de fanáticos la alegría de tener finalmente entre sus brazos a su pequeña hija, fruto de su matrimonio con el empresario argentino Damián Pasquini.

La llegada de la pequeña, a quien han nombrado Mila, se produjo en las primeras horas del domingo 17 de mayo de 2026.

¿Cómo fue el parto de Sara Corrales?

Según detalló la propia actriz en sus redes sociales, el nacimiento ocurrió exactamente a las 00:17 de la madrugada, un momento que ella misma describió como el instante que partió su vida en dos.

La noticia fue confirmada oficialmente por Corrales el lunes 18 de mayo, luego de haber generado gran expectativa con una historia previa en Instagram donde saludaba a las "tías de Mila".

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En su emotiva publicación, Sara Corrales abrió su corazón para describir las sensaciones de este primer encuentro físico con su primogénita. "Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto.

Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras", expresó la artista, quien además confesó que, a pesar de haber imaginado y hablado con su bebé durante meses, nada la preparó para la inmensidad de tenerla sobre su pecho por primera vez.

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Durante el proceso de parto, que tuvo lugar en México —país donde la pareja reside actualmente—, Sara estuvo acompañada en todo momento por su esposo, Damián Pasquini.

La actriz no escatimó en palabras de agradecimiento para su compañero de vida, destacando su fortaleza al sostenerla en cada contracción y miedo.

"Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso", escribió Corrales, dejando ver la solidez de su relación en este nuevo capítulo familiar.

La llegada de Mila ocurre en un momento muy especial para la pareja, pues se dio apenas nueve meses y un día después de su boda celebrada en Medellín el pasado 16 de agosto de 2025.

Curiosamente, la actriz se enteró de su embarazo solo un mes después de dar el "sí, acepto" en la ceremonia civil.

Pocos días antes del nacimiento, el 14 de mayo, la pareja había compartido que estaban finalizando las remodelaciones de su nuevo hogar, el espacio que diseñaron soñando con los primeros pasos de su hija.

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Fotografías de la hijita de Sara Corrales

Las primeras fotografías de Mila junto a sus padres rápidamente se volvieron virales, acumulando miles de felicitaciones y comentarios positivos.

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Los internautas no solo celebraron la salud de la bebé, sino que resaltaron la belleza de Sara Corrales incluso durante las extenuantes horas de labor de parto.

Entre los comentarios más destacados, los fanáticos mencionaron que la actriz lucía "divina" en las imágenes y enviaron bendiciones para la familia Pasquini Corrales.

La actriz también aprovechó para agradecer a los especialistas y a los familiares que viajaron para recibir a la pequeña, así como a todas las personas que, de manera silenciosa, elevaron oraciones por el bienestar de ambos durante el nacimiento.

Con un contundente "Mila Pasquini Corrales — ya estás aquí, y el mundo es otro", Sara cerró su mensaje de bienvenida, marcando el inicio de su etapa más importante: la de ser mamá.