Impactante relato de lo que ocurría dentro de Beauty Láser: "Había sangre en el baño"

La ciudad de Bogotá se encuentra actualmente siguiendo muy de cerca los detalles de una investigación que ha puesto los ojos sobre los centros estéticos que operan de forma irregular.

Todo comenzó con la búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez hace cuatro días al salir de un establecimiento llamado Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia.

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Lo que parecía ser un procedimiento estético de rutina ha destapado una serie de testimonios que describen situaciones realmente difíciles de creer para cualquier paciente que busque mejorar su imagen.

Recientemente, una mujer que también pasó por las manos del personal de este lugar decidió alzar su voz para contar lo que vivió entre agosto y septiembre de 2025.

Su relato es una pieza clave para entender el entorno en el que se movía este negocio, el cual, según las autoridades, funcionaba sin los permisos requeridos por el Distrito en la localidad de Tunjuelito.

La testigo narró para La F.M. que, aunque inicialmente todo parecía normal, pronto se dio cuenta de que la higiene y los protocolos básicos de salud brillaban por su ausencia.

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Uno de los detalles más impactantes compartidos por esta paciente tiene que ver con el estado de las instalaciones.

Según su testimonio, en el área de los baños se podía observar sangre de otras pacientes, una situación que generaba una gran zozobra entre quienes asistían al lugar.

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Además, mencionó que el sifón de la zona de duchas solía estar tapado y que un mismo jabón podía durar hasta 20 días en el mismo sitio sin ser cambiado ni retirado, lo cual refleja una falta de aseo preocupante para un centro de este tipo,.

La oferta económica de Beauty Láser era, sin duda, uno de sus mayores ganchos para atraer público, pues cobraban aproximadamente 4.900.000 pesos por procedimientos de liposucción, un valor considerablemente inferior al que se maneja en clínicas certificadas.

Sin embargo, la paciente advierte que este ahorro económico se traduce en riesgos muy altos para el bienestar físico.

Ella misma sufrió complicaciones graves tras su cirugía de lipotransferencia, llegando a presentar una tonalidad amarilla en su piel y una debilidad tan extrema que el personal del lugar tenía que darle bofetadas para que no perdiera el conocimiento,.

La situación médica de esta testigo empeoró cuando contrajo una bacteria que suele encontrarse en equipos hospitalarios que no han sido esterilizados adecuadamente.

Al reportar su infección a la estética, el personal le recomendó de forma arbitraria que no acudiera a un centro de urgencias, ofreciéndose ellos mismos a tratarla.

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La mujer relata que estos tratamientos para la infección se realizaron "con la carne viva", sin protocolos de seguridad ni el uso de anestesia, lo que convirtió su recuperación en una experiencia sumamente dolorosa e inhumana.

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Finalmente, tras no ver mejoría con los antibióticos proporcionados en la estética, la paciente tuvo que ser hospitalizada en una clínica distinta durante más de dos semanas para recibir tratamiento intravenoso y descartar la presencia de sustancias peligrosas como biopolímeros.

Además del daño físico, la mujer asegura haber recibido amenazas por parte del personal de Beauty Láser luego de manifestar su descontento, quienes incluso la buscaron en su lugar de residencia.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa tras la pista de la dueña del establecimiento y ha realizado capturas relacionadas con el vehículo en el que presuntamente fue trasladada Yulixa Toloza,.