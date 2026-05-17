Caso Yulixa Toloza: tres enfermeras citadas por la Fiscalía contaron todo

Las investigaciones alrededor de la desaparición de Yulixa Toloza siguen avanzando en Bogotá y en las últimas horas aparecieron nuevos testimonios que ahora hacen parte fundamental del expediente.

Se trata de tres enfermeras que trabajaron en el centro estético Beauty Láser M. L., lugar donde la mujer de 52 años se practicó un procedimiento antes de desaparecer.

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Las mujeres fueron entrevistadas por agentes de policía judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación y entregaron información relacionada con el funcionamiento interno del establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la capital.

Mientras las autoridades continúan reconstruyendo las últimas horas de Yulixa, también siguen apareciendo pistas sobre el recorrido del vehículo en el que habría sido transportada luego de salir del lugar.

El carro salió de Bogotá durante la madrugada

Uno de los elementos más importantes dentro de la investigación sigue siendo el automóvil relacionado con el caso.

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Se trata de un Chevrolet Sonic color gris ceniza de placas UCQ-340, vehículo que quedó registrado en diferentes cámaras de seguridad analizadas por investigadores.

Según los registros recopilados hasta ahora, el carro salió de Bogotá durante la madrugada del jueves 14 de mayo.

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Las imágenes muestran que el vehículo fue detectado a la 1:50 de la mañana en el peaje Los Andes, ubicado sobre la Autopista Norte, en la salida hacia municipios cercanos a Bogotá.

Posteriormente, a las 2:14 de la madrugada, el mismo automóvil apareció registrado en el peaje El Roble, corredor vial ubicado entre Sesquilé y Gachancipá, en Cundinamarca.

Ahora las autoridades intentan establecer qué ocurrió durante el tiempo previo a la salida de Bogotá y quiénes iban dentro del carro esa noche.

Tres enfermeras hablaron ante el CTI de la Fiscalía

Uno de los movimientos más recientes dentro del proceso investigativo fue la entrevista realizada por agentes del CTI a tres enfermeras que trabajaron en el centro estético.

Las mujeres entregaron información relacionada con las condiciones laborales del establecimiento y también hablaron sobre temas de salubridad e higiene dentro del lugar.

Además, explicaron quiénes eran las personas que practicaban los procedimientos a pacientes que llegaban al sitio.

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Esos testimonios ahora forman parte del expediente que busca esclarecer qué ocurrió con Yulixa después del procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L.

Las declaraciones también servirían para establecer cómo operaba el centro y qué tipo de controles manejaban internamente.

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El propietario del vehículo también fue entrevistado

De otro lado, fuentes de la Fiscalía confirmaron que el hombre que figura como propietario del automóvil relacionado con el caso también se presentó ante agentes del CTI.

El objetivo de la entrevista fue establecer cuál era su relación con el vehículo y quién lo utilizaba durante la noche en que Yulixa fue trasladada.

Hasta ahora, las autoridades continúan verificando registros, cámaras de seguridad y movimientos relacionados con el Chevrolet Sonic que aparece en la investigación.