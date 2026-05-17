Horóscopo del 18 al 24 de mayo: signos que recibirán golpe de fortuna por Sol en Géminis

El horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo de 2026 llega cargado de revelaciones astrológicas debido a un importante cambio cósmico.

Esta semana se caracteriza por el tránsito directo del Sol hacia el signo de Géminis. Este fenómeno encenderá la intuición colectiva, multiplicará los viajes imprevistos y desatará golpes de suerte en las finanzas para gran parte del zodiaco.

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Si deseas adelantarte a las cartas del destino y conocer qué te deparan los astros en la salud, el dinero y el amor, revisa con atención las advertencias cósmicas para cada elemento.

Los signos del elemento Fuego (Aries, Leo y Sagitario)

Para los signos de fuego, las constelaciones visualizan una semana de alta exigencia laboral, pero con grandes recompensas económicas y profesionales.

Aries debe cuidar su temperamento y evitar discusiones estériles con su pareja; el color rojo le traerá la armonía necesaria. Por su parte, Leo recibirá una tentadora propuesta de negocio o un dinero extra que no tenía contemplado en su presupuesto.

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Para Sagitario, los astros indican que es el momento ideal para planificar un viaje de placer o cerrar acuerdos legales pendientes.

Los signos del elemento Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

La estabilidad toca a la puerta de los signos de tierra, aunque con llamados urgentes a vigilar el bienestar físico y el descanso.

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Tauro vivirá días idóneos para las inversiones familiares, pero la energía cósmica le aconseja cortar lazos definitivos con personas del pasado que drenan su vitalidad.

Virgo estará bajo una fuerte influencia de expansión, lo que le abrirá las puertas a la internacionalización y trámites de visados exitosos.

Finalmente, Capricornio brillará en el ámbito profesional; es momento de ahorrar y consolidar sus ganancias.

Los signos del elemento Aire (Géminis, Libra y Acuario)

Los grandes protagonistas de la semana verán cambios radicales debido a la fuerte influencia planetaria de Urano en su zona de desarrollo.

Géminis celebra el inicio de su era con una renovación total de su imagen y un magnetismo personal envidiable.

Libra experimentará un repunte notable en sus relaciones públicas y en su economía, ideal para saldar deudas antiguas.

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Para Acuario, la alineación planetaria le augura una liberación absoluta de las malas vibras y una grata sorpresa en el hogar.

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Los signos del elemento Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

La corriente intuitiva guiará las decisiones más complejas de los signos de agua durante estos días.

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Cáncer tendrá una agenda llena de reuniones sociales, aunque debe prestar atención a los dolores físicos provocados por el estrés acumulado.

Escorpio sacará a relucir su fortaleza interna bajo la guía lunar, logrando resolver un conflicto financiero complejo en su trabajo.

Para terminar, Piscis recibirá el consejo directo del universo de bajar las revoluciones, meditar más y reconectar con su núcleo familiar para evitar el desgaste mental.

