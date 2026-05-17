La separación de Camilla Fabri y Alex Saab tras su deportación: ¿Qué pasará con sus hijas?

El panorama político y judicial de Venezuela ha dado un giro definitivo que sacude la intimidad del círculo más cercano de Nicolás Maduro.

Este fin de semana, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) confirmó la deportación oficial de Alex Saab a Estados Unidos.

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Más allá del impacto geopolítico de este traslado, la noticia ha puesto los reflectores sobre su núcleo familiar, encabezado por su esposa, la exmodelo italiana Camilla Fabri, y sus hijas en común.

Esta intempestiva entrega marca una dolorosa y definitiva separación para la pareja, cuya vida pública y privada ha estado marcada por los tribunales internacionales.

El fin de las visitas diarias en Caracas

Hasta hace pocos días, la realidad de la pareja parecía mantener cierta proximidad a pesar del arresto de Saab ocurrido el pasado 4 de febrero de 2026.

El empresario e inversor colombiano se encontraba recluido en Fuerte Tiuna tras su paso por El Helicoide, un centro donde gozaba de reclusión privilegiada.

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Según informes locales, estas condiciones le permitían a Camilla Fabri mantener visitas diarias con su esposo. Sin embargo, la sorpresiva movilización militar hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para abordar un avión con rumbo al sur de la Florida cortó de tajo esta dinámica familiar.

Camilla Fabri y sus dos hijas: El frente familiar

La relación entre Alex Saab y Camilla Fabri comenzó en 2014, año en el que contrajeron nupcias. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijas, quienes hoy se enfrentan nuevamente a la ausencia de su padre.

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No es la primera vez que la familia experimenta una ruptura de este tipo; cabe recordar que el empresario ya cumplió un periodo de reclusión en el pasado antes de ser indultado en 2023.

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No obstante, las condiciones actuales en los Estados Unidos sugieren que el reencuentro familiar podría tardar años.

Es importante destacar que Saab tiene tres hijos mayores de su anterior matrimonio con Cinthya Certain, pero es con Fabri con quien ha compartido su etapa de mayor exposición pública y política.

Un destino incierto lejos del poder

El declive de la pareja dentro del aparato estatal venezolano comenzó a evidenciarse a principios de año, tras la reestructuración gubernamental liderada por la mandataria interina Delcy Rodríguez.

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Primero, Saab fue removido de su cartera ministerial y, pocas semanas después, Camilla Fabri también fue cesada de sus funciones en el gabinete.

A nivel legal, Fabri logró solucionar sus cuentas pendientes con la justicia de Italia a inicios de 2026 mediante un acuerdo judicial por lavado de activos.

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No obstante, con su esposo enfrentando cargos federales por presunto blanqueo de capitales en una corte de Distrito Federal en EE. UU., el futuro de Camilla y sus hijas queda sumido en la incertidumbre y el aislamiento político.