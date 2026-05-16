Vidente habla del caso de Yulixa Toloza: estado espiritual y lugar dónde estaría

El caso de Yulixa Toloza sigue generando nuevas versiones en medio de la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido después de su ingreso al centro estético Beauty Láser M. D., ubicado en el sur de Bogotá.

Esta vez, una reconocida vidente habló del tema y lanzó declaraciones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

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La mujer aseguró haber realizado una lectura espiritual relacionada con la desaparición de Yulixa y afirmó que, según sus percepciones, la estilista de 52 años habría salido con vida del establecimiento, aunque en un estado de salud bastante delicado.

Sus palabras generaron todo tipo de comentarios entre quienes siguen el caso desde hace varios días, especialmente porque varias de las versiones coinciden con los testimonios y videos que hoy revisan las autoridades.



“Salió con vida, pero muy mal”

Según explicó la vidente durante una transmisión difundida en redes sociales, Yulixa no habría perdido la vida dentro del centro estético, sino horas después de haber salido del lugar.

“Se les complicó, se les salió de las manos. Ellos presintieron…”, afirmó la mujer mientras describía lo que, según ella, habría ocurrido tras el procedimiento estético.

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Además, aseguró que las personas involucradas supuestamente sabían que la situación podía empeorar dentro del establecimiento y por eso habrían decidido moverla rápidamente a otro sitio.

“Que la iban a colocar en observación, eso fue una mentira”, expresó la vidente en medio de sus declaraciones, añadiendo que lo que buscaban era "hacer tiempo" para sacarla.

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Las palabras rápidamente se viralizaron porque, según las amigas de Yulixa, el personal de la estética sí les había dicho que la mujer permanecería bajo observación mientras ellas salían a buscar ropa y objetos personales.

¿Dónde está Yulixa Toloza?

Uno de los puntos que más llamó la atención de la lectura espiritual fue cuando la mujer aseguró visualizar una vivienda dentro de Bogotá.

Según explicó, veía una casa o apartamento de colores blancos y marrones donde, presuntamente, habría sido llevada Yulixa después de salir del establecimiento estético.

La vidente también afirmó que percibía la presencia de entre dos mujeres y entre dos o tres hombres alrededor de todo lo ocurrido.

Además, mencionó una serie de números que, según ella, tendrían relación con el caso: “19, 56 y 24”.

Aunque no explicó exactamente qué representarían esas cifras, muchos usuarios comenzaron a interpretarlas y relacionarlas con posibles direcciones, placas o fechas.

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Otro detalle que generó conversación fue cuando dijo visualizar un círculo y una panadería cerca del lugar donde, supuestamente, habría estado Yulixa dentro de Bogotá.

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La fuerte versión sobre aguas y extranjeros

Durante la misma lectura, la vidente aseguró que también percibía la intención de mover el cuerpo hacia una zona con agua.

Según dijo, veía que “la intención sería lanzarla a aguas”, afirmación que causó impacto entre los usuarios que seguían la transmisión.

Además, mencionó que, dentro de sus percepciones, habría personas extranjeras relacionadas con lo ocurrido y pidió que las autoridades actuaran rápidamente para evitar que supuestamente abandonaran el país.

Hasta el momento, todas esas declaraciones corresponden únicamente a afirmaciones hechas dentro de una lectura espiritual y no forman parte oficial de las investigaciones que adelantan las autoridades en Bogotá.