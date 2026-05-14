Yulixa Toloza: salen a la luz cámaras de sus últimos movimientos antes de desaparecer

La desaparición de Yulixa Toloza sigue generando preocupación en Bogotá y ahora nuevas imágenes conocidas durante la investigación permiten reconstruir parte de los últimos momentos en los que fue vista antes y después del procedimiento estético al que se sometió en el sur de la ciudad.

Familiares y amigos continúan buscando respuestas luego de perder contacto con la mujer de 52 años tras practicarse una lipólisis láser en un establecimiento ubicado en la localidad de Tunjuelito.

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Las imágenes de cámaras de seguridad y otros registros conocidos por las autoridades se convirtieron en piezas clave para intentar entender qué ocurrió realmente después de la intervención.

De acuerdo con la información revelada, las primeras grabaciones muestran a Yulixa durante la mañana del 13 de mayo saliendo de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa.

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En los videos, conocidos por CityTv, la mujer aparece caminando junto a una amiga mientras viste sudadera negra, tenis blancos y un morral oscuro. Posteriormente, ambas suben a un vehículo que las trasladó hasta el centro estético donde sería realizado el procedimiento.

Según las versiones conocidas, Yulixa llegó sobre las 8:00 de la mañana al establecimiento ubicado sobre la Autopista Sur, donde comenzó la preparación para practicarse una lipólisis láser, intervención que presuntamente había sido presentada como un procedimiento de rápida recuperación.

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Sin embargo, minutos después del tratamiento comenzaron las situaciones que hoy hacen parte de la investigación.

Las nuevas imágenes conocidas muestran a Yulixa tendida en el suelo mientras varias personas intentan auxiliarla dentro del establecimiento. Posteriormente, la mujer aparece sobre una camilla mientras uno de los presentes intenta asistirla y le habla constantemente.

Precisamente, otro de los videos que empezó a circular en redes sociales dejó ver el delicado estado físico en el que, presuntamente, se encontraba la mujer después del procedimiento.

En las imágenes se observa a Yulixa débil, con dificultades para mantenerse estable y respirando aceleradamente mientras quienes la rodeaban le pedían que respirara con calma y permaneciera quieta.

Las cámaras también habrían captado qué ocurrió después

Uno de los puntos que más llamó la atención en medio de la investigación es que, hasta el momento, solo se conocen públicamente imágenes relacionadas con los momentos posteriores al procedimiento y registros en los que, presuntamente, Yulixa habría sido trasladada en un vehículo por dos hombres.

Según la información revelada durante las investigaciones, cámaras de seguridad del sector habrían captado cuando la mujer salió del lugar horas después de la intervención.

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Las autoridades actualmente analizan esos registros técnicos y buscan establecer hacia dónde habría sido trasladada la mujer después de abandonar el centro estético.

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La desaparición fue reportada oficialmente luego de que una amiga de Yulixa regresara al establecimiento y encontrara el lugar completamente cerrado.

Según relató Yuri Paola Mora, acompañante de la mujer, desde el centro estético le pidieron salir a conseguir ropa para cambiar a la paciente mientras supuestamente quedaba “en observación”.

Sin embargo, cuando volvió horas más tarde, ya no encontró ni a Yulixa ni a las personas encargadas del lugar.

“Ella se ve muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, aseguró la amiga en declaraciones conocidas públicamente.

Otro elemento que también hace parte de la investigación son los mensajes enviados desde el celular de la mujer antes de perder completamente el contacto.

“Voy casa, tengo sueño”, habría sido uno de los textos enviados desde su teléfono, aunque las autoridades ahora intentan establecer si efectivamente fue Yulixa quien escribió esos mensajes.

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Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que mantiene operativos de búsqueda en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en centros asistenciales y otros establecimientos relacionados con procedimientos estéticos.

“Estamos volcados con todas las especialidades en la búsqueda de esta ciudadana”, explicó el mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito.