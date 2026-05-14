VIDEO con prueba clave: a Yulixa la sacan dos hombres y se la llevan en un carro

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza dio un nuevo giro luego de conocerse que cámaras de seguridad habrían captado el momento en el que dos hombres sacan a la mujer del centro estético donde se realizó una lipólisis láser en el sur de Bogotá.

Las imágenes, que actualmente permanecen bajo análisis técnico de las autoridades, se convirtieron en una de las principales piezas dentro de la investigación que busca esclarecer qué ocurrió con la estilista de 52 años tras el procedimiento realizado en el establecimiento “Beauty Láser M. L.”, ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

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Aunque oficialmente las autoridades no han revelado el contenido completo de los videos, información conocida durante las últimas horas señala que los registros de seguridad mostrarían a Yulixa siendo retirada del lugar por dos hombres en horas de la noche.

Según las versiones conocidas hasta ahora, la mujer habría sido subida posteriormente a un vehículo particular que tomó rumbo por la Autopista Sur.

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El caso provocó enorme preocupación nacional y aumentó todavía más las preguntas sobre lo ocurrido dentro del establecimiento durante las horas posteriores al procedimiento estético.

VIDEO reveló que Yulixa Toloza fue sacada de la estética por dos hombres

De acuerdo con la información revelada alrededor del caso, la mujer ingresó al centro estético sobre las 8:00 de la mañana para practicarse una lipólisis láser.

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Amigas y personas cercanas aseguran que después del procedimiento comenzó a presentar complicaciones físicas y un evidente deterioro en su estado de salud.

Yury Mora, una de las personas que acompañaba a Yulixa, aseguró que alcanzaron a verla con vida hasta aproximadamente las 4:30 de la tarde.

Posteriormente, una de sus acompañantes salió temporalmente del lugar para buscar objetos personales y ropa para la paciente, ya que desde el establecimiento les habrían indicado que debía permanecer en recuperación durante la noche.

Sin embargo, cuando regresaron sobre las 7:00 de la noche, encontraron el lugar completamente cerrado y sin información sobre el paradero de la mujer.

La situación tomó todavía más fuerza luego de que investigadores revisaran cámaras de seguridad de establecimientos cercanos y, presuntamente, encontraran imágenes donde Yulixa aparece siendo sacada del lugar por dos hombres hacia las 7:44 de la noche.

Según las versiones conocidas, posteriormente habría sido subida a un vehículo particular que salió por la Autopista Sur.

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Por ahora, las autoridades mantienen bajo reserva oficial el contenido exacto de las grabaciones mientras continúan los análisis técnicos y judiciales correspondientes.

DVR y cámaras de seguridad quedaron en manos de las autoridades

Durante los operativos realizados en el establecimiento, unidades de Policía y Bomberos ingresaron al inmueble junto con funcionarios de la Secretaría de Salud.

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Las autoridades confirmaron que dentro de las diligencias también fue extraído el DVR que almacena los registros de cámaras de seguridad del lugar.

Ese dispositivo ahora hace parte de las evidencias recopiladas por la Policía Judicial para establecer qué ocurrió realmente dentro del centro estético durante las horas previas a la desaparición.

Además, investigadores continúan revisando grabaciones externas obtenidas en locales cercanos, vías principales y otros puntos del sector.

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Otro aspecto que aumentó la polémica fue la información entregada por la Secretaría de Salud, entidad que aseguró que el establecimiento no había sido verificado en condiciones higiénico-sanitarias para algunos de los servicios que presuntamente ofrecía.

Mientras tanto, Medicina Legal confirmó que hasta el momento no ha ingresado ninguna persona con las características de Yulixa Toloza.