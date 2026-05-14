Aparece video de Yulixa antes de desaparecer tras cirugía estética: "Respire bien"

La desaparición de Consuelo Toloza sigue generando preocupación en Bogotá y ahora un nuevo video se convirtió en pieza clave dentro de la investigación.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales durante las últimas horas, mostrarían a la mujer de 52 años en complicadas condiciones de salud poco antes de perderse completamente su rastro tras ingresar a un centro estético en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

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En el video, Yulixa aparece sentada en una camilla mientras varias personas intentan asistirla. Lo que más llamó la atención fue el evidente deterioro físico que mostraba la mujer. Según se observa en las imágenes, lucía bastante pálida, débil y con serias dificultades para respirar.

Además, durante la grabación se escucha a quienes la acompañan diciéndole frases como “respire bien” y pidiéndole que permanezca quieta. Sin embargo, Yulixa, aparentemente intentando mantenerse consciente, comienza a respirar de manera acelerada y por momentos parece perder fuerza mientras intenta reaccionar.

El video se corta inesperadamente y hasta ahora no se conoce qué ocurrió después de esa grabación. Otro detalle que también ha causado impacto es que, según las versiones conocidas hasta el momento, el material habría sido grabado por las mismas personas que se encontraban atendiéndola dentro del establecimiento.

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La situación provocó todavía más preguntas alrededor del caso que desde hace días mantiene en alerta a las autoridades en Bogotá.

La búsqueda de Yulixa continúa en Bogotá

La desaparición ocurrió después de que Yulixa ingresara al establecimiento “Beauty Láser M. L.” para practicarse una lipólisis láser. Según relataron personas cercanas, la mujer acudió al lugar durante la mañana del 13 de mayo acompañada por amigas.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía de Tunjuelito, luego del procedimiento las personas encargadas del centro les indicaron a las acompañantes que debían retirarse temporalmente y regresar más tarde con ropa para la paciente, ya que supuestamente permanecería “en observación”.

Sin embargo, cuando regresaron al establecimiento, el lugar ya se encontraba cerrado y nadie entregó información sobre el paradero de Yulixa.

Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda liderada por unidades especializadas de desaparecidos, mientras familiares y allegados empezaron a pedir ayuda públicamente en redes sociales.

El comandante de la Policía de Tunjuelito, Ibrian Cuero, confirmó que actualmente continúa activo un operativo para ubicar a la mujer.

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Qué encontraron las autoridades en el centro estético

Luego de conocerse la denuncia, unidades de Policía, Bomberos y funcionarios de la Secretaría de Salud ingresaron al establecimiento ubicado en el barrio Venecia para realizar una inspección.

Durante el procedimiento encontraron a otra paciente dentro del lugar. Se trataba de una mujer de 34 años que aseguró haber sido intervenida quirúrgicamente dos días antes.

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Según las autoridades, la mujer manifestó sentirse estable, aunque posteriormente pidió ser trasladada a un centro asistencial para valoración médica.

Mientras tanto, investigadores comenzaron a entrevistar a clientes y personas que anteriormente acudieron al centro estético para establecer cómo funcionaba el lugar y si existían irregularidades en los procedimientos realizados allí.