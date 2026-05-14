Rescatan a una mujer de centro estético donde desapareció Yulitza tras lipólisis en Bogotá

Bogotá se encuentra conmocionada tras la desaparición de Yulitza Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado miércoles, luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de la ciudad. Una vez entraron las autoridades al local, se conoció que había una persona encerrada en este sitio.

Yulitza Tolaza ingresó al centro de estética Beauty Láser M. L. aproximadamente a las 8:00 a. m. para realizarse una lipólisis con láser, un procedimiento supuestamente ambulatorio. Sin embargo, la preocupación de sus allegados comenzó pocas horas después, al salir de la cirugía la mujer presentaba labios morados, debilidad en su cuerpo y dificultad para respirar.

Ante esta situación, la familia de Yulitza Toloza decidió pagar una habitación en el mismo inmueble para que pudiera recuperarse bajo vigilancia. No obstante, al regresar en la noche con pertenencias para ella, el personal del lugar aseguró que la chica se había marchado del lugar unas horas atras.



¿Qué más se conoció del caso de Yulitza Toloza?

La alarma de los familiares de Yulitza provocó que las autoridades llegaran al lugar de los hechos. Mientras la Policía y el cuerpo de bomberos revisaban el inmueble, que funcionaba con varios apartamentos destinados a la recuperación de pacientes, encontraron a otra mujer encerrada bajo llave en una de las habitaciones.

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Esta segunda paciente, que también se encontraba en proceso de recuperación tras un procedimiento estético, manifestó un profundo temor por su integridad y su estado de salud, situación que llevó a las autoridades a intervenir, situación que aumentó la zozobra de las autoridades sobre este caso.

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Por otro lado, la desaparición de Yulitza Toloza está rodeada de incoherencias digitales, debido a que en su WhatsApp, llegaron mensajes que decía "voy casa, tengo sueño", y en otros mencionaba traslados a diferentes hospitales, como el de Meissen, donde nunca ingresó.

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El centro estético, que operaba hace apenas ocho meses en una vía principal del sur de Bogotá, es investigado por la Sijín y la Personería para determinar si contaba con los permisos legales y si el personal, presuntamente de nacionalidad extranjera, estaba capacitado para realizar cirugías.

Por ahora, el paradero de Yulitza sigue siendo un misterio, mientras la comunidad exige respuestas sobre lo que realmente sucede detrás de las puertas de estos centros estéticos.

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