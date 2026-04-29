Alertan sobre nueva modalidad de hurto en TransMilenio; usarían pepas naranjas

Continúan apareciendo casos de inseguridad en el sistema de TransMilenio, esto después que se conoció que el pasado domingo 26 de abril de 2026, alrededor de las 4:00 p. m., se registró un caso en la estación Ricaurte que puso al descubierto una presunta modalidad de robo mediante el uso de sustancias químicas.

Por medio de su TikTok una joven de 25 años, identificada como Anna, denunció cómo fue abordada mientras esperaba la ruta G43 con destino a San Mateo, esto mientras se encontraba en la estación de Ricaurte. Según su relato, una mujer de aproximadamente 40 años se le acercó abruptamente para preguntarle por una dirección.

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“Se me acercó demasiado… me tocó el hombro y se me hizo muy extraño”, comentó la joven, además explicó fue abordada por otros individuos que la presionaron para que abordara el vehículo, situación que la víctima evitó gracias a su instinto de seguridad.



Tras decidir no subir al bus y alejarse de los sospechosos, la joven percibió un olor extraño en su chaqueta, similar al alcohol o perfume. "Apenas inhalé, me dio muchísimo mareo... mi primera reacción fue: me drogaron", afirmó la víctima sobre esta situación de TransMilenio.

Posteriormente, explicó que con la ayuda de una pareja que transitaba por el lugar, descubrió pequeñas partículas o "pepas" de color naranja adheridas a su prenda, las cuales contenían la sustancia utilizada para intentar doblegarla y después recibió el apoyó de varios funcionarios del sistema de transporte.



¿Qué mencionó TransMilenio sobre este caso?

Una vez se conoció este caso, se conoció por parte del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), entre enero y marzo de 2026 se reportaron 3.372 denuncias por hurto dentro de Transmilenio, lo que representa un promedio de 37 incidentes diarios y un incremento del 38,59% en comparación a años pasados.

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Ante la gravedad de los hechos, TransMilenio emitió un comunicado lamentando lo sucedido y destacando la importancia de acudir de inmediato a los anfitriones, gestores o policías en caso de emergencia.

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De igual forma, también varios expertos comentaron algunas recomendaciones para evitar estas situaciones, como es el caso de desconfiar de contactos físicos inusuales o preguntas de desconocidos que invadan el espacio personal, además de mantenerse alerta ante grupos de personas que actúen de forma coordinada.

Finalmente, estos mencionaron que a la mínima sospecha de estar bajo efectos de sustancias buscar ayuda y usar protocolos de protección como es el uso de tapabocas, para reducir el riesgo de inhalación de químicos.