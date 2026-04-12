Desvelan quién habría causado el incendio cerca de Unicentro; hay video de lo ocurrido

En la noche del sábado 11 de abril de 2026, los habitantes del norte de Bogotá vivieron momentos de angustia debido a un incendio de vegetación que se desató a pocos metros del centro comercial Unicentro. Tanto es así que en varios videos se muestra cómo las llamas alcanzaron una altura considerable.

Inicialmente, se conoció que el siniestro se reportó en horas de la noche, generando una densa columna de humo que era visible desde varios puntos del sector. Ante la magnitud de lo sucedido los residentes y transeúntes captaron en video cómo el fuego consumía la barrera vegetal.

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Antes de la llegada de los organismos de socorro, varios vecinos y personal de seguridad del centro comercial Unicentro intentaron contener el avance de las llamas utilizando extintores y agua, situación que generó que algunas personas comentaran que las autoridades se tardaron cerca de 40 minutos en hacer presencia.



Cerca de las 9:00 p.m., el alcalde local de Usaquén, Daniel Hernando Ortiz, confirmó que la situación había sido controlada satisfactoriamente, tras la intervención del Cuerpo de Bomberos locales, además de mencionar que no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales.

#BOGOTÁ. Se presenta incendio de árboles en la localidad de Usaquén, calle 127 con carrera 13, sentido Oriente-Occidente, frente al centro comercial Unicentro. Hasta el momento no reportan lesionados ni afectación a edificios. Bomberos hacen presencia en el lugar. pic.twitter.com/IdD2mMYCxI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 12, 2026

¿Quién sería el posible autor del incendio cerca a Unicentro?

Uno de los puntos que genera más revuelo es sobre quien podría ser el responsable de este incendio, aunque el alcalde local y los Bomberos indicaron que las causas exactas son materia de investigación, ya comenzaron a circular versiones extraoficiales basadas en relatos de testigos presenciales.

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De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el incendio habría sido ocasionado por un habitante de calle. No obstante, es importante subrayar que esta información no ha sido validada por las autoridades competentes, quienes reiteraron que las indagaciones continúan abiertas para establecer si hubo manos criminales o si se trató de un hecho accidental.

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Dado el contexto de incidentes similares en la ciudad, las entidades de gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía, llamar a las autoridades en caso de ver una columna de humo, así mismo, hacer una pronta evacuación de las zonas afectadas.

Sumando a esto, también mencionan que es importante desplazarse agachado para evitar la inhalación de humo tóxico y sobre todo priorizar la vida sobre los objetos personales en caso de evacuación. Por ahora, la zona permanece bajo vigilancia para evitar posibles reactivaciones de puntos calientes en la vegetación.