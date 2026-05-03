Niño de 8 años casi pierde un ojo por una “broma” de sus compañeros en el colegio

Una peligrosa situación ocurrida en un entorno escolar terminó generando indignación y preocupación entre cientos de personas en redes sociales. Un niño de apenas 8 años sufrió una grave lesión luego de que varios de sus compañeros le hicieran una broma que terminó saliéndose completamente de control.

El caso ocurrió en Brasil y comenzó a viralizarse después de que familiares del menor compartieran detalles sobre lo sucedido y mostraran las consecuencias físicas que dejó el incidente. Según reportaron medios internacionales, el niño terminó con una delicada herida en uno de sus ojos y tuvo que recibir atención médica urgente.

De acuerdo con la información conocida, todo habría sucedido mientras el menor compartía con otros estudiantes. Lo que inicialmente parecía un juego entre compañeros terminó convirtiéndose en una situación peligrosa cuando uno de ellos realizó una acción que terminó afectándolo directamente en el rostro.



La broma terminó en una grave lesión

Tras el accidente, el niño comenzó a presentar fuertes dolores y complicaciones en el ojo afectado. Sus familiares decidieron trasladarlo rápidamente a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que la lesión era delicada y requería atención especializada.

El caso despertó debate en redes sociales sobre los límites de las bromas entre menores y la importancia de reforzar la supervisión en espacios escolares. Muchas personas aseguraron que este tipo de situaciones suelen minimizarse hasta que terminan causando consecuencias graves.

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Aunque las autoridades educativas no entregaron mayores detalles sobre posibles sanciones o medidas internas, la historia generó preocupación entre padres de familia debido a la gravedad de la herida sufrida por el menor.

Especialistas también han insistido en la importancia de enseñar desde temprana edad sobre el respeto y el riesgo de ciertos juegos que pueden terminar en accidentes graves. En muchos casos, acciones que comienzan como una simple “broma” pueden provocar lesiones permanentes.

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La situación del niño continúa siendo monitoreada por personal médico mientras su familia espera una evolución positiva. Entretanto, el caso sigue generando reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios pidieron mayor conciencia frente a este tipo de comportamientos entre estudiantes.