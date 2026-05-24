Así funcionará Ley Seca por elecciones presidenciales de Colombia; multas de casi $2 millones

Colombia se encuentra a las puertas de una jornada democrática histórica para definir el rumbo del país durante el periodo 2026-2030.

Con más de 10 candidatos en la contienda para suceder a Gustavo Petro, el ambiente electoral está más encendido que nunca, y es vital que todos los ciudadanos conozcan las reglas del juego para evitar contratiempos de última hora.

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Si tienes planes de salir este fin de semana, presta mucha atención, porque las restricciones de movilidad y consumo ya están definidas por el Gobierno Nacional.



La jornada central de votaciones se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, día en el que millones de colombianos acudirán a las urnas tanto en el territorio nacional como en diversos puntos en el exterior.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., un margen de tiempo en el que se espera una afluencia masiva de votantes que ejercerán su legítimo derecho al voto. Al final del día, el país sabrá si ya tiene un nuevo gobernante o si será necesaria una segunda vuelta electoral.

Para garantizar que todo transcurra con total normalidad y orden público, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 188, un documento clave que establece las medidas preventivas para estas votaciones.

La medida más comentada es, sin duda, la ley seca, la cual prohíbe estrictamente la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio nacional.

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¿Cuándo comienza la ley seca por elecciones?

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 188, la ley seca comenzará a regir desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio.

Durante este periodo, no se permitirá la venta de alcohol bajo ninguna circunstancia, ni tampoco su consumo en espacios públicos o establecimientos comerciales.

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Esta restricción busca que la ciudadanía asista a las urnas con plena lucidez y que se mantenga la tranquilidad en las calles durante el conteo de votos.

Es importante que no te tomes esta medida a la ligera, ya que las sanciones por incumplir la ley seca son considerables.

Quienes sean sorprendidos infringiendo la norma se exponen a medidas correctivas impuestas por alcaldes, inspectores de policía y comandantes de estación, según lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Las multas económicas para este año 2026 oscilan entre los $233.454 y los $1.867.632 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

En el panorama político, los nombres que lideran las encuestas y sondeos son Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia.

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Estos tres aspirantes se perfilan como los favoritos para ocupar la Casa de Nariño, aunque la lista de candidatos es amplia y diversa.

Cabe recordar que para que uno de ellos gane en primera vuelta, necesita obtener la mayoría absoluta, es decir, la mitad de los votos más uno; de lo contrario, el sistema electoral obligará a una nueva jornada de votación entre los dos candidatos más votados.

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El contexto de estas elecciones ha estado marcado por propuestas llamativas y debates intensos.

Por ejemplo, se ha discutido la propuesta de Paloma Valencia sobre la eliminación del pago del SOAT para motocicletas, o el rechazo de Álvaro Uribe a la idea de ser ministro de Defensa en un eventual gobierno de Valencia.

Por otro lado, figuras como Iván Cepeda, cuya formación académica se realizó en Bulgaria, también generan gran interés entre los electores.

Recuerda que los alcaldes de cada ciudad tienen la potestad de ajustar o reforzar estas medidas para restablecer o mantener el orden público en sus jurisdicciones.