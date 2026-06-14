¿Quién era Oliver Tree, reconocido cantante, que murió en accidente aéreo en Brasil?

Si eres fanático de los sonidos alternativos y las personalidades disruptivas, seguramente el nombre de Oliver Tree te resultará familiar. Lamentablemente, este domingo se confirmó que el artista de 32 años fue una de las seis víctimas fatales en un choque de helicópteros ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

Oliver, quien era amigo cercano del influencer mexicano Aaron Mercury, se encontraba en el país sudamericano e incluso un día antes había compartido en Instagram que pasaría "24 horas en Brasil".

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¿Quién era Oliver Tree y por qué era tan famoso?

Oliver Tree Nickell nació en Santa Cruz, California, y no era un artista convencional. Si alguna vez viste un video de un tipo con un peinado de taza perfecto, gafas de sol noventeras y chaquetas de colores neón, ese era él.

Su propuesta era multidisciplinaria: era cantante, productor, cineasta y hasta acróbata de monopatín. Su música fusionaba de manera única el pop alternativo, el rap y el indie rock, lo que lo llevó a acumular más de 9 millones de reproducciones en Spotify.

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Su gran salto a la fama mundial ocurrió con el sencillo "Life Goes On", el cual acumuló cientos de millones de reproducciones y se volvió un himno en TikTok. Pero antes de eso, ya había logrado un contrato millonario con Atlantic Records en 2017 gracias a la viralidad de "When I’m Down".

Oliver era un perfeccionista; para su video "Alien Boy", pasó nueve meses practicando acrobacias en Monster Trucks para no usar dobles de acción. Su álbum debut, Ugly is Beautiful, alcanzó las primeras posiciones en la prestigiosa revista Billboard.

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¿Cuál era la relación de Oliver Tree con Aaron Mercury y México?

La noticia ha golpeado especialmente a México por el vínculo estrecho que el cantante tenía con el influencer Aaron Mercury. En diversas ocasiones, Oliver se refirió a Aaron como su "hermano".

Además, Oliver Tree tenía una conexión especial con el público mexicano, presentándose en el festival Tecate Emblema en 2022 y 2025. Su última presentación en el país fue muy reciente, apenas el 30 de mayo de 2026 en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México.

Sus conciertos eran conocidos por ser una experiencia teatral caótica donde simulaba peleas con el público o anunciaba falsos retiros de la música, una estrategia de marketing disruptiva que lo mantenía siempre en el ojo de la crítica.

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Tristemente, su vida y carrera se apagaron junto a la del youtuber argentino Gaspi cuando el helicóptero en el que viajaban colisionó contra otro aparato en el espacio aéreo brasileño.

Los reportes indican que Oliver iba en una de las aeronaves que terminó destruida tras el impacto, dejando un vacío inmenso en la cultura pop de la era de internet