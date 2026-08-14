Lorena Altamirano se quiebra al reconocer al Flaco Solórzano junto a desaparecido en Cali

Lorena Altamirano rompió en llanto al contar cómo una fotografía que encontró en TikTok terminó relacionando a su pareja, el actor Fernando “El Flaco” Solórzano, con un hombre que permanece desaparecido después del terremoto que sacudió a Colombia.

La actriz compartió el relato en sus historias de Instagram y explicó que durante los últimos días ha estado especialmente sensible por las historias de las personas afectadas por el fuerte sismo.

Mientras revisaba videos en TikTok, Lorena se encontró con una publicación en la que una persona pedía información sobre Víctor Acosta, un hombre que trabajaba como celador en el edificio Ana Pilar, en Cali, y que permanece desaparecido tras el terremoto.

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Lorena reconoció al Flaco Solórzano en la fotografía

Según contó la actriz, comenzó a observar con detenimiento la imagen que aparecía en la publicación. En un primer momento, una de las personas que aparecía en la fotografía estaba parcialmente recortada.

Sin embargo, al mirar con más atención, Lorena descubrió algo que la sorprendió por completo: reconoció a Fernando “El Flaco” Solórzano.

La fotografía mostraba a Víctor Acosta junto al reconocido actor colombiano. Para Lorena, el descubrimiento fue inesperado, especialmente porque la imagen había aparecido dentro de una publicación relacionada con la búsqueda de una persona desaparecida después del terremoto.

La actriz decidió entonces escribirle a la persona responsable de la cuenta para preguntarle si efectivamente el hombre que aparecía en la fotografía era su pareja.

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La respuesta confirmó lo que ella había visto.

Posteriormente, la persona que había publicado el contenido le compartió la fotografía completa, permitiendo observar con mayor claridad a Fernando Solórzano junto al celador que actualmente es buscado por sus familiares.

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Lorena contó que durante varios años ella y Fernando Solórzano vivieron cerca de esa zona de la capital del Valle del Cauca y que ambos acostumbraban frecuentar el sector.

Incluso, recordó que habían ingresado en diferentes ocasiones al edificio Ana Pilar porque en el primer piso funcionaba una tienda de decoración y regalos que visitaron varias veces.

Ese recuerdo hizo que la fotografía encontrada en redes sociales tuviera para ella un significado todavía mayor.

La imagen que había sido tomada tiempo atrás terminó apareciendo, años después, dentro de una historia relacionada con una persona que permanece desaparecida tras el terremoto.

"Me partió el corazón porque obviamente todos estos días hemos estado muy sensibles todos", relató Lorena al explicar cómo se sintió al descubrir la fotografía.

"Reconozco que es Fernando Solórzano, mi pareja"

Lorena explicó que la fotografía inicialmente estaba recortada, pero que eso no impidió que pudiera reconocer al actor.

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"Yo no sé cómo yo observo esa foto y veo que la foto está cortada, que él está con alguien y reconozco que es Fernando Solórzano, mi pareja", contó.

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Afortunadamente, Lorena Altamirano y Fernando “El Flaco” Solórzano se encuentran bien.

De hecho, el actor estuvo ayer en el acopio del coliseo, donde llegó junto a varias personas para llevar ayudas destinadas a quienes resultaron afectados por el terremoto.

Su presencia en este punto de recolección también fue registrada por personas que se encontraban en el lugar y que pudieron verlo mientras participaba en la entrega de donaciones.