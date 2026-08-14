"Se está estremeciendo": Profesor Salomón sobre el por qué del terremoto en Colombia

El reconocido Profesor Salomón estuvo como invitado en una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, donde analizó el reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y habló sobre los fenómenos astronómicos que generan asombro y preocupación entre los ciudadanos.

En este espacio, el experto explicó que no debemos entrar en pánico por los sucesos actuales. "Recuerden que yo les he venido comentando... que entrábamos en el año ombligo", afirmó Salomón para dar inicio a su explicación técnica sobre el futuro energético del mundo.

Según el Profesor, significa que la Tierra atraviesa un proceso de cambio profundo que comenzó hace tiempo y se extenderá hasta 2030. Dentro de este ciclo, 2026 ocupa un lugar central y es denominado el “año ombligo”.



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¿Qué es el Año Ombligo y por qué ocurre en el 2026?

Esta etapa de transición es necesaria para que el planeta se adapte a las nuevas energías. "Se está estremeciendo el mundo para dar los cambios que necesitamos", puntualizó el invitado, refiriéndose a la agitación que percibimos tanto en el clima como en la tierra.

El Profesor Salomón subrayó que este periodo no es el fin del mundo, sino una renovación. "Es parte del proceso de transformación de la nueva era", aseguró el invitando a los oyentes a mantener la calma frente a todos los desafíos que se presentan.

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La transición apunta hacia la 'Era de Acuario', caracterizada por el avance de la tecnología y la comunicación. Según esta perspectiva, el ciclo actual estaría próximo a cerrarse para dar paso a una nueva mentalidad, con la conciencia colectiva como eje del desarrollo humano.

El "estremecimiento" terrestre es la manifestación física de este ajuste espiritual y cósmico. Por ello, el 2026 será el año con mayor carga de eventos significativos, al ser el núcleo donde convergen las fuerzas del pasado y las promesas de la transformación futura global.

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Durante la charla, se mencionó que "Colombia y Venezuela son de los dos países de Suramérica que más van a tener que ver con el mundo" . Ambos se están preparando para ser la despensa del mundo en.

El astrólogo se refiere a los próximos años, de aquí al 2030 dijo: "los últimos 4 años pasamos un desierto tremendo", enfrentando pruebas duras de depuración necesarias para alcanzar este estatus internacional de alto nivel.

¿Cómo afectará la transformación hacia el 2030 a la humanidad?

Durante la charla en El Klub de La Kalle, el Profesor Salomón explicó que la transformación hacia 2030 estará relacionada con la adaptación a los cambios tecnológicos. Según su planteamiento, la inteligencia artificial y los avances digitales hacen parte de esta nueva era.

El experto también señaló que la solidaridad ocupa un lugar importante dentro de este proceso. Durante la conversación, destacó que “estamos transformando nuestro pensamiento o conciencia”, algo que relacionó con la manera en que las personas se ayudan ante los desastres naturales.

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Salomón planteó que los fenómenos, desde eclipses hasta sismos, tienen una razón de ser energética dentro de este proceso. En ese contexto, explicó que el llamado “año ombligo” representa un momento para dejar atrás aquello que ya no sirve y avanzar hacia 2030.

Durante la charla, el Profesor también sostuvo que no hay que temer a los planetas retrógrados ni a los eventos estelares. Según su explicación, estos representan oportunidades para corregir y mejorar diferentes etapas de la vida, mientras avanza el proceso de transformación.

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El experto aseguró que el ciclo de plenitud se cumplirá en 2030, de acuerdo con los cálculos que compartió durante la entrevista. Hasta entonces, señaló que continuarán los ajustes en la naturaleza y la sociedad, dentro de un proceso orientado a transformar las estructuras.

La conversación en El Klub de La Kalle también abordó el papel de la conciencia frente a estos cambios. Salomón insistió en que las personas deben despertar su conciencia y comprender las crisis como momentos para valorar lo que tienen y fortalecer la solidaridad con quienes las rodean.

El Profesor invitó además a no alimentar teorías de conspiración que puedan generar miedo. En su explicación, el mundo no se acabaría, sino que estaría atravesando un cambio de era, en el que la tecnología tendrá un papel protagonista durante esta transformación.

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