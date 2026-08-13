Querida actriz confirmó la pérdida de su bebé tras embarazo químico: "Nos rompió el corazón"

La actriz y modelo brasileña Natália Subtil confirmó la pérdida del bebé que esperaba y compartió con sus seguidores un mensaje en el que relató cómo vivió la ilusión de convertirse nuevamente en madre y el difícil momento que posteriormente tuvo que enfrentar.

La noticia fue publicada por la propia artista en su cuenta oficial de Instagram, donde decidió contar lo ocurrido y abrir un espacio para hablar de una experiencia que, según explicó, había cambiado por completo la dinámica de su familia durante los últimos días.

Subtil contó que el embarazo había sido recibido con enorme alegría por ella, su pareja y su hija Mila. La llegada de un nuevo integrante ya había comenzado a convertirse en un proyecto familiar, con planes, nombres y preparativos.

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“Hace unos días vivíamos una de las etapas más bonitas de nuestras vidas. Después de años de espera, por fin llegó la noticia que tanto habíamos soñado: estábamos esperando un bebé. La ilusión llenó nuestra casa. Mi pareja estaba inmensamente feliz por la llegada de su primer hijo”, escribió la actriz.

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Natália Subtil contó cómo vivió la espera de su bebé

La actriz explicó que la noticia del embarazo despertó rápidamente todo tipo de planes familiares. La ilusión no se quedó solamente en la confirmación, sino que empezó a materializarse en pequeñas decisiones que suelen acompañar la llegada de un bebé.

“Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”, expresó Natália.

También contó que llegó el momento de compartir la noticia con Mila, su hija, quien recibió la llegada de la posibilidad de tener un nuevo hermano con emoción.

“También llegó el momento de contárselo a Mila. Ver su emoción fue un regalo”, relató la modelo.

¿Qué le pasó al bebé que esperaba Natália Subtil?

La actriz explicó que recibió la confirmación de que había tenido un embarazo químico, una pérdida muy temprana del embarazo.

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“Pero hace unos días recibimos una noticia que nos rompió el corazón: tuve un embarazo químico”, escribió Subtil.

En su mensaje, además, explicó a sus seguidores qué significa este término y precisó cuánto tiempo llevaba de embarazo cuando recibió la noticia.

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“Un embarazo químico es una pérdida muy temprana del embarazo, generalmente antes de las 5 semanas. Yo ya tenía 5 semanas y 3 días”, detalló.

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¿Qué es un embarazo químico y qué significa?

Desde el punto de vista médico, un embarazo químico es una pérdida gestacional muy temprana que ocurre poco después de que el óvulo fecundado logra implantarse.

Se denomina así porque puede detectarse mediante una prueba de embarazo que identifica la hormona hCG, pero el embarazo no llega a desarrollarse hasta una etapa en la que pueda observarse mediante una ecografía.

Generalmente ocurre antes de las cinco semanas de gestación y puede presentarse como un sangrado similar o más abundante que la menstruación, aunque algunas mujeres pueden no notar síntomas específicos.

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Es importante aclarar que se trata de una pérdida real del embarazo y que, en la mayoría de los casos, no significa que una persona no pueda tener un embarazo saludable posteriormente.