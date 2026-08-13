Cristiano Ronaldo reacciona a la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó numerosas muestras de solidaridad dentro del mundo del fútbol. Entre ellas apareció Cristiano Ronaldo, quien decidió acompañar al argentino tras la muerte de su padre, ocurrida el pasado sábado a los 68 años en Rosario.

Este miércoles, Lionel Messi rompió el silencio con una carta publicada en su cuenta de Instagram. El capitán de la Albiceleste aprovechó el mensaje para recordar diferentes momentos junto a Jorge y hablar sobre el vínculo que construyeron desde su infancia.

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La publicación recibió miles de mensajes de apoyo, entre ellos el del futbolista portugués. Cristiano Ronaldo dejó de lado la histórica rivalidad deportiva que ambos protagonizaron durante años para dedicarle unas palabras a Messi y a sus seres queridos.



¿Qué le escribió Cristiano Ronaldo a Messi por Instagram?

El mensaje de Cristiano Ronaldo fue directo y cargado de mucha empatía: “Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”. El astro luso dejó de lado su reciente felicidad por su presunta boda secreta con Georgina Rodríguez para dedicarle este tiempo a su rival.

El gesto de Cristiano Ronaldo también cobra relevancia por una experiencia personal. El portugués perdió a su padre, José Dinis Aveiro, en 2005, por lo que conoce de cerca el impacto que puede generar la ausencia de uno de sus seres más cercanos.

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La última vez que ambos astros coincidieron en una cancha fue en enero del 2023, durante un amistoso en Arabia Saudita. Desde entonces, mantienen un vínculo basado en el respeto que hoy se consolida con este gesto público de Cristiano Ronaldo.

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Además de Ronaldo, otras figuras como David Beckham, Ángel Di María y Leandro Paredes también se sumaron a las condolencias. El posteo alcanzó casi 8 millones de likes en apenas una hora, convirtiéndose en un espacio de consuelo para el astro ante sus dudas de seguir jugando al fútbol.

Cristiano Ronaldo le dedicó un emotivo mensaje de apoyo a Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos" Captura de pantalla: @leomessi

¿Qué escribió Messi tras la muerte de su padre?

Messi expresó sus miedos sobre el futuro profesional sin su guía: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. Su padre estuvo a su lado desde el inicio de toda su carrera.

Jorge no solo fue su padre, sino también su amigo y representante. Messi recordó cómo lo llevaba a los entrenamientos desde pequeño y cómo sufría en cada partido. Esta pérdida física impacta de lleno en la motivación del deportista, quien se refugia en su familia y en sus amigos.

En su carta, Messi confesó que durante el último Mundial 2026 ya sentía la gravedad de la situación. Reveló que extrañaba los mensajes de su padre tras cada partido y que intentó llegar a la final para darle tiempo de verlo jugar una vez más, aunque el desenlace fue inevitable finalmente.

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“Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto”, escribió Leo en su despedida.

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Jorge Messi falleció en un hospital de Rosario tras luchar contra una larga enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo. Según los reportes, el padre del jugador del Inter Miami perdió la vida el pasado sábado 8 de agosto, marcando un antes y un después en la vida de su hijo futbolista.