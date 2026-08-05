Antonela Roccuzzo reaparece con nuevas fotos tras polémica por el físico de Georgina

Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en tendencia luego de compartir una nueva publicación en sus redes sociales que rápidamente acumuló miles de reacciones.

La esposa de Lionel Messi mostró algunos momentos de sus vacaciones y, como suele ocurrir cada vez que publica contenido, sus seguidores no tardaron en llenar la sección de comentarios con elogios.

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Las imágenes aparecieron apenas unos días después de que Georgina Rodríguez estuviera en el centro de la conversación en redes sociales por los comentarios que recibió sobre su apariencia.

Aunque ambas situaciones no están relacionadas entre sí, muchos usuarios comenzaron a compararlas, reavivando un debate que ha tomado fuerza entre seguidores de las dos familias más mediáticas del fútbol.

Antonela Roccuzzo mostró cómo disfruta sus vacaciones

En esta ocasión, Antonela publicó un carrusel de fotografías en Instagram en el que dejó ver algunos de los momentos más especiales de sus días de descanso.

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Entre las imágenes se observa un paseo en yate, varias postales luciendo un vestido de baño, escenas compartiendo con su hijo menor y fotografías de algunos de los libros que eligió para acompañar sus vacaciones.

El nuevo contenido compartido por Antonela coincidió con una polémica que durante los últimos días ha rodeado a Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo.

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Todo comenzó después de que circularan fotografías de Georgina disfrutando de unas vacaciones junto al futbolista y sus hijos. Varias publicaciones en redes sociales se enfocaron en comentar su aspecto físico, generando múltiples opiniones entre los usuarios.

Los comentarios provocaron una amplia discusión y llevaron a la empresaria a responder directamente desde sus redes sociales, donde decidió pronunciarse sobre el tema.

Georgina Rodríguez recibió comentarios sobre su apariencia en redes sociales

En su mensaje explicó que su cuerpo ha cambiado con el paso de los años, algo que considera completamente natural y que, según expresó, ocurre con muchas mujeres. Además, señaló que espera que esos cambios continúen formando parte de su vida.

La empresaria recordó que es madre de seis hijos y explicó que una de sus principales motivaciones es transmitirles a sus tres hijas un mensaje claro sobre la importancia de la autoestima.

En su publicación afirmó que el valor de una persona no depende de la apariencia física ni de la opinión de desconocidos, una postura que fue respaldada por miles de seguidores.

Además, expresó: "Amo mis curvas, agradezco el cuerpo que tengo y todas sus versiones merecen respeto, amor y gratitud".

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Las comparaciones volvieron a aparecer en redes sociales

Aunque Antonela Roccuzzo no hizo ninguna referencia a la situación de Georgina Rodríguez, la coincidencia entre ambas publicaciones hizo que numerosos usuarios iniciaran comparaciones entre las dos.

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Mientras algunos destacaron el estilo de Antonela durante sus vacaciones, otros aprovecharon para recordar el reciente mensaje de Georgina, generando una conversación que se extendió por diferentes redes sociales.

Lo cierto es que tanto la esposa de Lionel Messi como la pareja de Cristiano Ronaldo continúan siendo dos de las figuras más seguidas del mundo del fútbol fuera de las canchas.