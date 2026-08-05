De estudiante a streamer: La vida de César Gastélum, el influencer fallecido en Sinaloa

El nombre de César Daniel Nolasco Gastélum se ha convertido en una de las tendencias de búsqueda más importantes en México.

Tras los trágicos hechos ocurridos en Culiacán, miles de usuarios en redes sociales se preguntan quién era César Gastélum, el joven creador de contenido que acumulaba una comunidad de más de 500,000 seguidores en plataformas como TikTok.

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Su carisma, estilo de humor y repentina partida han dejado una profunda huella en el entorno digital del norte del país.

Biografía y origen de "Cesarín"

César Gastélum, conocido afectuosamente por su audiencia bajo el alias de "Cesarín" o mediante su nombre de usuario "compasexor", tenía apenas 25 años.

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Originario de Sinaloa, el joven lograba equilibrar con éxito su vida académica y su pasión por el entretenimiento digital.

Gastélum era estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), una faceta que complementaba con un profundo arraigo por la cultura y las tradiciones de su región.

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Además de su formación profesional y su éxito en las pantallas, "Cesarín" poseía un notable talento musical. Se desempeñaba como músico bajista, participando de manera activa en la escena local.

Esta combinación de estudiante, creador digital y artista musical le permitió conectar de forma rápida y orgánica con un público predominantemente juvenil, que veía en él a un joven talentoso y polifacético.

Él era César Gastélum, el creador digital que fue agredido mientras interactuaba con sus seguidores en tiempo real en Sinaloa.

Su éxito en TikTok y el humor regional

El principal motor de su popularidad fue la creación de contenido enfocado en el humor sinaloense.

A través de sketches cómicos, parodias de situaciones cotidianas y personificaciones, logró consolidar una audiencia fiel.

Uno de sus personajes más célebres y queridos por sus seguidores era "El Profe Alducin", una caracterización con la que satirizaba la vida escolar y que acumulaba millones de reproducciones en TikTok e Instagram.

El estilo de César no se limitaba a los videos cortos; recientemente había comenzado a explorar las transmisiones en vivo en la plataforma Kick, un espacio donde interactuaba de manera más directa, improvisaba dinámicas y compartía su día a día junto a otros creadores.

La última transmisión en vivo del influencer César Gastélum capturó los instantes previos al ataque armado en Culiacán, Sinaloa. /Foto: redes sociales

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Su muerte quedó grabada en vivo

La trayectoria de la joven promesa digital se interrumpió la noche del martes 4 de agosto de 2026 en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una conocida zona comercial de Culiacán.

Mientras realizaba una transmisión en directo, fue víctima de un ataque directo por parte de sujetos armados.

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Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa lidera las investigaciones del caso, utilizando las transmisiones guardadas de sus canales oficiales para esclarecer los motivos del ataque.

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La comunidad digital, creadores de contenido y compañeros universitarios de la UAS han manifestado su dolor en redes, recordando a César Gastélum no por el trágico final de su vida, sino por el legado de alegría, música y sonrisas que dejó documentado en internet.

🚨Por respeto a nuestra audiencia y cumplimiento de las normativas digitales, hemos decidido no mostrar el material explícito dentro de esta nota. Sin embargo, si deseas ver las imágenes sin censura de la transmisión, puedes ingresar a este [LINK directo] bajo tu total responsabilidad, comprendiendo la alta sensibilidad del contenido.