VIDEO: Reconocido influencer es atacado y perdió la vida en plena transmisión en vivo

El pasado martes 4 de agosto, se registró un ataque en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que dejó sin vida al creador de contenido César Gastélum, conocido en redes sociales como 'Cesarín'.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:15 p. m. en el sector de Desarrollo Urbano Tres Ríos, una zona de alta actividad comercial ubicada cerca de la sede de la Fiscalía estatal.

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Al momento del ataque, Gastélum realizaba una transmisión en vivo junto a dos acompañantes. Los tres vestían uniformes de servicios de entrega de alimentos como parte de un reto viral para sus plataformas digitales.



De acuerdo con la información recopilada por las autoridades y testimonios de testigos, dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento de comida rápida donde se encontraba el influencer. Uno de ellos descendió del vehículo y lo atacó. César Gastélum falleció en el lugar.

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¿Qué mencionan las autoridades sobre la muerte de César Gastélum?

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene una colaboración activa con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades calificaron el caso como un ataque planificado y señalaron que continúan analizando los indicios recopilados en la escena.

Una de las principales líneas de investigación se centra en las publicaciones y mensajes compartidos por Gastélum en sus redes sociales antes del ataque. Según el organismo federal, se revisan contenidos en los que el creador de contenido presuntamente hacía referencia a una facción de una organización delictiva. No obstante, hasta el momento no se han confirmado vínculos ni se ha identificado públicamente a los grupos mencionados.

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César Gastélum influencer mexicano que perdió la vida en plena transmisión en Kick Foto: imagen tomada de redes sociales

De forma paralela, peritos realizan el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en el sector para reconstruir la ruta seguida por los presuntos responsables.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum era uno de los creadores de contenido con mayor crecimiento en el norte de México. Acumulaba más de 600.000 seguidores en TikTok y superaba el medio millón de seguidores en Instagram.

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Su contenido se enfocaba en vlogs de viajes, parodias, reseñas gastronómicas y transmisiones de videojuegos. En los últimos meses también había comenzado a publicar un minipódcast en el que compartía experiencias y reflexiones sobre su vida cotidiana.

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Tras confirmarse su fallecimiento, creadores de contenido como Beto Sierra y 'La Beba' expresaron sus condolencias a través de redes sociales. Mientras tanto, las autoridades acordonaron la zona y continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.