VIDEO capta la agresión contra Kevin Arriguí en la Universidad Nacional de Bogotá

El video del ataque contra Kevin Arriguí salió a la luz y se convirtió en una de las principales evidencias de los hechos ocurridos en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Las imágenes muestran el momento en que el representante estudiantil es interceptado por varias personas cerca del edificio de Ciencias Agrarias, en un episodio que dejó tres estudiantes heridos y generó preocupación dentro de la comunidad universitaria.

La grabación, que comenzó a circular en redes sociales, corresponde a la noche del 29 de julio y permite observar parte de la agresión ocurrida dentro del campus. Mientras el registro gana difusión, la Universidad Nacional activó sus protocolos de atención y anunció que avanza en las investigaciones para establecer responsabilidades e identificar a quienes participaron en el ataque.

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¿Cómo ocurrió la agresión contra Kevin Arriguí?

Las imágenes compartidas por RCN muestran que un grupo de cinco personas aborda a Kevin Arriguí en las inmediaciones del edificio de Ciencias Agrarias. Según la denuncia realizada por el profesor asociado Diego Torres, el hecho ocurrió poco antes de la medianoche y terminó con tres estudiantes lesionados tras el uso de elementos cortopunzantes dentro de la institución.

El docente aseguró que la agresión estaría relacionada con la labor de control y denuncia que ejerce Arriguí como representante estudiantil. También indicó que el joven ya había sido objeto de hostigamientos previos y sostuvo que los presuntos responsables pertenecerían a la comunidad universitaria y no serían personas externas al campus.

El profesor asociado Diego Torres impulsó la denuncia pública a través de sus redes sociales, donde compartió el video del ataque y aseguró que el hecho ocurrió cerca del edificio de Ciencias Agrarias. Además, sostuvo que los presuntos responsables serían integrantes de la comunidad universitaria.

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Este es el video difundiendo por @NoticiasRCN del brutal ataque al estudiante @karrigui13 dentro de la @UNALOficial. Nada justifica la violencia, y la @FiscaliaCol debe ir hasta las ultimas consecuencias en su investigación.



Si usted participó en este ataque, lo invito a… pic.twitter.com/hIyT1Esbao — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) July 31, 2026

¿Qué dijo la Universidad Nacional sobre la agresión hacia Kevin Arriguí?

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Tras conocerse el caso, la Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá emitieron un comunicado en el que rechazaron lo sucedido. En el documento, firmado por el rector José Ismael Peña, la institución afirmó que "ninguna diferencia justifica el uso de la violencia" y reiteró que estos hechos son incompatibles con los principios de respeto y convivencia que promueve la universidad.

Las directivas informaron que fueron activadas las rutas de atención para acompañar a los estudiantes afectados y que ya se adelantan las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones se encuentran la recopilación de registros audiovisuales, testimonios y demás elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

El video conocido en las últimas horas hace parte del material que será analizado durante la investigación. La universidad busca determinar la identidad de todas las personas involucradas y establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión dentro de la sede Bogotá.

La difusión de las imágenes también reavivó el debate sobre la seguridad en la Universidad Nacional. Integrantes de la comunidad académica manifestaron su preocupación por este tipo de episodios y pidieron reforzar las medidas para garantizar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores.

Comunicado N.19 de la Rectoría para para la #ComunidadUNAL



La UNAL rechaza los hechos de violencia ocurridos la noche de ayer en su sede Bogotá.



Conozcan el comunicado 👇 pic.twitter.com/QIUHY5SuW4 — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) July 30, 2026

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