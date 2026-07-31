Cruda forma en que habrían hecho cesárea clandestina a Camila Potosí

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que se encontraba en su octavo mes de gestación, ha dado un giro estremecedor al revelarse la forma en la que se habría ejecutado el crimen.

Si sigues de cerca los reportes judiciales, entenderás que lo ocurrido en Cali no fue un hecho aislado, sino un plan meticulosamente calculado para arrebatarle a su bebé.

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De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali, María Camila no solo fue asesinada, sino que antes de su muerte fue sometida a una cesárea improvisada en condiciones precarias.



¿Cómo fue la cesárea improvisada que le realizaron a María Camila Potosí?

Si te preguntas cómo pudieron ejecutar un acto tan atroz, las autoridades manejan una hipótesis clara basada en la evidencia forense. María Camila habría sido secuestrada y torturada antes de que le extrajeran a su pequeña.

Los investigadores señalan que la víctima presentaba más de 20 heridas ocasionadas con un arma cortopunzante, distribuidas principalmente en el cuello, el pecho y la cabeza.

Estas lesiones demuestran la saña con la que fue atacada para cumplir el objetivo del plan: extraer a la bebé con vida.

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El lugar donde ocurrió el ataque también ha aportado pruebas clave. En una vivienda de Cali, los peritos encontraron un trapero que, presuntamente, se utilizó para limpiar la escena del crimen y ocultar el rastro de lo sucedido.

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Además, se logró ubicar el vehículo donde transportaron el cuerpo de la joven; en su interior, se hallaron fluidos de sangre que, tras pruebas de ADN realizadas por Medicina Legal, confirmaron que pertenecían a María Camila.

¿Quiénes son los implicados en el asesinato de María Camila Potosí?

Para entender este entramado, debes conocer a los cinco capturados que ahora enfrentan a la justicia. La principal sospechosa es Juliet Cecilia Angulo Escobar, señalada como la autora intelectual.

Según la investigación, Juliet habría fingido un embarazo durante meses y necesitaba un bebé para mantener su engaño; por eso, se ganó la confianza de María Camila para convencerla de subir a la motocicleta donde se le vio por última vez.

Junto a ella, hay otros cuatro hombres con roles específicos en este plan criminal:

Alias 'Nilson': Habría coordinado la ejecución del secuestro de la joven.

Alias 'SH': Sería el responsable de disponer del inmueble donde se realizó la cirugía clandestina y el homicidio.

Alias 'Edu': Habría transportado a Juliet en una motocicleta tras cometerse el crimen.

Quinto capturado: Investigado por su presunta participación en la manipulación y el ocultamiento del cadáver de la víctima.

Mientras el proceso judicial avanza, Medicina Legal confirmó que los restos hallados en una zona boscosa cerca de donde abandonaron a la madre, corresponden efectivamente a la bebé que ella esperaba.

El director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, explicó que el equipo de patología forense analizó el cuerpo de la menor para establecer las causas exactas de su muerte y aportar estas pruebas al expediente contra los procesados.

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Actualmente, los cinco implicados están a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento de material probatorio.

Las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad para determinar si hubo más personas involucradas en este suceso que apagó la vida de María Camila y su hija.