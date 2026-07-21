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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Ella era Camila Potosí, la joven hallada sin vida en Cali; su cuerpo estaba envuelto en sábanas

Ella era Camila Potosí, la joven hallada sin vida en Cali; su cuerpo estaba envuelto en sábanas

La joven, de 21 años y con ocho meses de embarazo, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio, cuando salió de su casa.

Fotografía en blanco y negro de Camila Potosí tomándose una selfie frente al espejo con un smartphone de funda clara
Camila Potosí, la joven hallada sin vida envuelta en sábanas en la ciudad de Cali, cuyos hechos son materia de investigación
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

El cuerpo de Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, fue hallado este martes 21 de julio en el corregimiento de La Buitrera, zona rural del sur de Cali.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio, lo que motivó una búsqueda por parte de sus familiares y de las autoridades.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, el hallazgo se produjo a orillas del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía que conduce al corregimiento. Las autoridades informaron que el cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas y atado de pies y manos.

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Según el reporte preliminar de Medicina Legal, el cuerpo presentaba indicios de violencia. El mayor Alirio Acuña, subjefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), confirmó que las prendas de vestir y las características físicas coinciden con las de la joven desaparecida.

¿Cuándo fue vista por última vez Camila Potosí?

Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio. De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, salió de la vivienda de su cuñada, en el barrio Meléndez, con destino a un control prenatal en el puesto de salud del barrio Polvorines.

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En ese momento, la joven adelantaba los preparativos para el baby shower de su hijo.

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Las cámaras de seguridad registraron cuando abordó una motocicleta como parrillera. El vehículo era conducido por una mujer que, según versiones conocidas por la investigación, se presentó como amiga de la víctima.

Ese registro se convirtió en una de las principales piezas de evidencia para identificar a la conductora y reconstruir el recorrido realizado antes de la desaparición.

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La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), asumió el caso para esclarecer las circunstancias del crimen.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores se encuentra la posibilidad de que el hecho estuviera relacionado con el robo del bebé, pues la principal sospechosa, al parecer, habría engañado a María Camila con el ofrecimiento de regalos para su hijo.

Camila Potosí de 21 años fue encontrada sin vida, cuando tenía 8 meses de embarazo
Camila Potosí de 21 años fue encontrada sin vida
Foto: imagen tomada de redes sociales

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Hasta el momento, esta línea de investigación no ha sido confirmada de manera definitiva por las autoridades.

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió celeridad en las investigaciones y solicitó que el caso sea abordado con enfoque de género para evitar que quede en la impunidad.

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Asimismo, la Policía Nacional invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita identificar y capturar a los responsables.

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