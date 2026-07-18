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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Aylín Mujica rompió el silencio tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez: este fue su mensaje

Aylín Mujica rompió el silencio tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez: este fue su mensaje

Aylín Mujica se pronunció por primera vez tras el fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Aylín Mujica se pronuncia del fallecimieto de su hijo.jpg
Aylín Mujica y su hijo Mauro Menéndez
Foto: Instagram @aylinmujic
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

La actriz cubana Aylín Mujica reapareció públicamente luego de la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, un hecho que ha causado conmoción entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento. Después de varios días de silencio, la artista utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que expresó cómo enfrenta este difícil momento junto a su familia.

El fallecimiento de Mauro Menéndez ocurrió mientras se encontraba de viaje en Barbados. La noticia fue confirmada inicialmente por su padre, el músico Osamu Menéndez, y posteriormente se conoció que Aylín Mujica viajó hasta la isla para acompañar el proceso junto a sus seres queridos.

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Aylín Mujica habló tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó un mensaje en el que agradeció las innumerables muestras de cariño que ha recibido desde que se conoció la noticia. Además, aseguró que el respaldo de familiares, amigos, colegas y seguidores ha sido fundamental para afrontar este momento de profundo dolor.

En su publicación, Mujica también manifestó que, aunque atraviesa una situación muy difícil, mantiene la esperanza de encontrar fortaleza para seguir adelante. Su mensaje estuvo acompañado por palabras de gratitud dirigidas a todas las personas que le han enviado oraciones y mensajes de apoyo desde distintos lugares.

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La actriz, recordada por su participación en producciones como Sin senos no hay paraíso, no había realizado declaraciones públicas desde que se confirmó el fallecimiento de su hijo. Por esa razón, su reciente publicación generó una amplia reacción entre seguidores y figuras del entretenimiento, quienes nuevamente expresaron su solidaridad con la artista.

Mauro Menéndez era DJ y productor musical, conocido artísticamente como MAAHEZ. Tenía 30 años y desarrollaba proyectos dentro de la industria musical. Su muerte ocurrió durante un viaje a Barbados y, hasta el momento, la familia no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa del fallecimiento. Diversos medios han informado sobre versiones relacionadas con su estado de salud, pero estas no han sido confirmadas por sus familiares.

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Tras conocerse el mensaje de Aylín Mujica, las reacciones no se hicieron esperar. Amigos, artistas y seguidores llenaron la publicación con palabras de aliento, resaltando la fortaleza de la actriz en medio de una pérdida tan dolorosa. Muchos también enviaron mensajes de apoyo a Osamu Menéndez y al resto de la familia, quienes permanecen en Barbados adelantando los trámites correspondientes.

Aunque el dolor continúa siendo evidente, el pronunciamiento de Aylín Mujica dejó ver el agradecimiento de la actriz por el acompañamiento que ha recibido durante estos días. Por ahora, la artista permanece al lado de su familia mientras enfrenta uno de los episodios más difíciles de su vida.

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