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Muere reconocida actriz de 34 años tras ser atropellada por una moto; estaba en grabación

La actriz y modelo grababa un vlog en la calle, cuando fue arrollada por un motociclista que resultó ser una persona cercana a ella.

Ksenia Dobromilova perdió la vida en un accidente
Muere reconocida actriz de 34 años tras ser atropellada por una moto; estaba en grabación
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de rede sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de may, 2026

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de la reconocida actriz y modelo Ksenia Dobromilova, de 34 años, esto en una carretera de Moscú, mientras se encontraba grabando contenido audiovisual para su blog personal y realizando una sesión fotográfica para una marca.

Autoridades locales y medios internacionales, mencionan que el siniestro se produjo cuando un motociclista que circulaba a alta velocidad perdió el control de su vehículo, el cuál terminó impactando contra Dobromilova, quien en ese momento se encontraba en medio de la vía participando en una actividad relacionada con el mundo del motociclismo.

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Por otro lado, testigos mencionaron que la escena se convirtió en aterradora, esto debido a que varias personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliar a la actriz de inmediato, realizando maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de Ksenia Dobromilova en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas después del choque con la motocicleta.

¿Cómo va el caso de Ksenia Dobromilova para las autoridades?

Las investigaciones preliminares se enfocaron en las condiciones que había en el momento del accidente, según la Inspección Estatal de Tránsito, en la zona no existían medidas de protección, estructuras de seguridad ni señalización preventiva que advirtiera a otros conductores sobre la actividad que se realizaba en la carretera abierta.

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Ksenia Dobromilova, contaba con una comunidad de más de 40,000 seguidores en Instagram, además es recordada porque solía organizar encuentros con aficionados y pilotos para crear contenido. Un dato curioso es que la modelo compartía la ubicación exacta de estos eventos.

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El motociclista involucrado fue identificado como Maxim Zaviryukha, de 34 años, quien mantenía una amistad cercana con la modelo. Tras el impacto, Zaviryukha también cayó al asfalto, sufriendo heridas leves, de igual forma, el hombre corrió hacia la actriz y se mostró visualmente afectado por lo ocurrido.

Ksenia Dobromilova
Ksenia Dobromilova
Foto: imagen tomada de Instagram

Actualmente, el conductor se encuentra bajo custodia de las autoridades, ante esto un tribunal ha dispuesto su prisión domiciliaria por un periodo de dos meses mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

Cabe recordar que en Rusia, este tipo de incidentes por negligencia pueden ser procesados como homicidio culposo bajo el artículo 264 del Código Penal de la Federación Rusa. Por otro lado, el conductor ofreció apoyo económico y reparación a la familia de la víctima.

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